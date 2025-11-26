Mahua Liquor Seized: आबकारी विभाग की बड़ी रेड, अवैध शराब निर्माण पर ताबड़तोड़ एक्शन, देखें Video

Mahua Liquor Seized: आबकारी विभाग कबीरधाम की टीम ने अवैध शराब बनाने, स्टोर करने और बेचने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को 26 नवंबर 2025 की सुबह सूचना मिली कि ग्राम चपरी इलाके में भोरमदेव जंगल से करीब तीन किलोमीटर अंदर एक तालाब के किनारे बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बनाई जा रही है। यह शराब सुबह-सुबह आसपास के गांवों में सप्लाई की जाती थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग की टीम सुबह जंगल पहुंची और छापेमारी की। टीम को मौके पर अवैध शराब का बड़ा स्टॉक मिला।

Mahua Liquor Seized: बता दें कुल 03 प्रकरण दर्ज हुए। वहीं 80 बल्क लीटर महुआ मदिरा (कीमत ₹8,000), 1040 किलोग्राम महुआ लहान (कीमत ₹52,000) को मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को गैर-कानूनी शराब के धंधे के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जंगलों में चल रहे इस नेटवर्क की वजह से ग्रामीण इलाकों में गैर-कानूनी शराब की सप्लाई लगातार बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए यह तेजी से अभियान चलाया गया।