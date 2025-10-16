Patrika LogoSwitch to English

कांग्रेसियों के हंगामे पर भाजपा पार्षद का मुजरा टिप्पणी से बवाल, महिला पार्षद से धक्का-मुक्की, नोकझोंक

नगर निगम सभागार में बुधवार को साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। सदन में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मढ़े। कांग्रेसियों के हंगामा पर भाजपा पार्षद ने मुजरा शब्द की टिप्पणी की तो बवाल मच गया। कांग्रेस की महिला पार्षद ने धक्का देने का भी आरोप लगाए।

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 16, 2025

मछली, फाइल चोरी के सवाल-जवाब पर अध्यक्ष बोले, आवेदन दीजिए एफआईआर कराएंगे

नगर निगम सभागार में बुधवार को साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। सदन में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मढ़े। कांग्रेसियों के हंगामा पर भाजपा पार्षद ने मुजरा शब्द की टिप्पणी की तो बवाल मच गया। कांग्रेस की महिला पार्षद ने धक्का देने का भी आरोप लगाए।

छह एजेंडे पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ

पीठासीन अधिकारी निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में छह एजेंडे पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मछली चोरी पर 15-20 मिनट तक बवाल चला। 42 लाख की सड़क के सवाल-जवाब पर निगम के जवाब के बीच भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े। विश्वा कंपनी के अनुबंध और भुगतान को लेकर जल समिति अध्यक्ष राजेश यादव व नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। अध्यक्ष ने मछली व फाइल चोरी के मामले में आवेदन की जांच में दोषी पाए जाने पर एफआईआर का आश्वासन दिया है।

चौपाटी समेत पांच का प्रस्ताव पास

मां नवचंडी परिसर में 106 लाख की चौपाटी निर्माण का प्रस्ताव हुआ। विपक्ष ने इसका विरोध किया। कहा मेले की भूमि पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। बगैर प्रस्ताव कैसे निर्माण शुरू हुआ। हंगामा शुरू हुआ तो एमआईसी सदस्य सोमनाथ काले ने कहा प्रस्ताव पर धारा 370 हटा दी गई। सदन में सत्ता व विपक्ष पार्षदों के बीच पांच बार नोकझोंक हुई।

नेता प्रतिपक्ष-एमआईसी सदस्य के बीच नोकझोंक

मछली चोरी पर नेता प्रतिपक्ष मुल्लू और एमआईसी सदस्य वरुण विक्की बावरे के बीच नोकझोंक हो गई। कांग्रेस की महिला पार्षद मुमताज-बी समेत अन्य पार्षदों ने आवाज उठाए। तो भाजपा पार्षद वेद प्रकाश ने विरोध के दौरान मुजरा शब्द की टिप्पणी कर दी। कांग्रेसियों ने महिला पार्षद को धक्का दिए जाने का आरोप लगाए। सत्ता पक्ष की सीमा यादव ने वार्ड की विकास जिक्र करते हुए कहा, बजाओ ताली तो हंगामा शुरू हो गया। मोनिका बजाज ने अब तक के करोड़ के हुए विकास कार्यों को गिनाए। अंतिम में कांग्रेसी सदन से चले गए।

इन प्रश्नों को लेकर सवाल-जवाब पर रार

तालाब को पर्यटन के रूप में विकास किया जा रहा

पार्षद प्रकाश यादव ने नागचून तालाब में मछली चोरी पर सवाल उठाए। निगम ने जवाब दिया कि वर्ष-2023 में मत्स्य विभाग ने टेंडर निरस्त करते हुए पर्यटन के रूप में विकास किए जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित है।

42 लाख की बनाई सड़क, जवाब कायाकल्प

पार्षद रामगोपाल शर्मा ने सवाल पूछा कि रितेश गोयल के घर से गंगराड़े धर्मशाला तक निगम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर कैसे निर्माण कर दी गई। 42 लाख रुपए की सड़क में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। पार्षद ने कहा कि कॉलोनी वालों को फायदा पहुंचाने लाखों की सड़क बनाई गई। निगम के कार्य पालन यंत्री राधेश्याम उपाध्याय ने जवाब दिया कि इस मार्ग का निर्माण कायाकल्प योजना में कराया गया है। बड़गांवभिला मार्ग को शहर को जोडऩे चौड़ीकरण का कार्य हुआ है। एमआई सदस्यों के निर्णय और शासन की गाइड लाइन पर निर्माण हुआ है।

रैंकिंग 55 वें नंबर पर, निगम बोला गौरव की बात

पार्षद बबलू पटेल ने स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में पिछडऩे का सवाल करते हुए कहा कि 7 वें से 55 वें पर कैसे आ गई। कितना खर्च हुआ। जवाब में निगम ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर 55वें नंबर पर आए हैं तो ये गौरव की बात है। स्वच्छता अभियान में क्रेडिट लिमिट 2.35 करोड़ बताया। 1.28 खर्च की बताया।

नर्मदाजल पर निगम का जवाब त्योहार पर विकल्प नहीं

नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने विश्वा के अनुबंध, जनता को गंदा पानी पिलाने और अब तक भुगतान का सवाल उठाए। निगम ने जवाब दिया कि 106 की योजना 23 साल का अनुबंध है। वर्ष 2015 से अब तक 232 बार पाइप लाइन टूटी। कंपनी ने 136 करोड़ का क्लेम किया है। अभी सिर्फ 14.80 करोड़ का भुगतान हुआ है। गंदे पानी की जांच पर पीएचसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निगम ने कहा अनुबंध इस लिए रद्द नहीं किया गया कि अभी विकल्प नहीं है।

झलकियां

भाजपा ने विकास का मनाया जश्न, बरसाए फूल

भाजपा के पार्षदों ने महापौर अमृता यादव के साथ विकास की जीत का मनाया जश्न मनाय। सभी पार्षद और एमआईसी सदस्यों पर फूल बरसाए गए। कांग्रेसियों के गद्दी छोडा़ नारे पर कटाक्ष कहा विकास की जीत हुई।

विकास चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे

विपक्ष जेसीबी पर निगम परिसर में प्रवेश हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर के साथ विकास चोर, मुरूम चोर, फाइल चोर, वोट चोर के नारे लगाकर विरोध किया। करीब बीस मिनट तक प्रदर्शन किया।

इन एजेंडों पर चर्चा

-नर्मदा पाइप लाइन

-ठेका प्रबंधन

-नया परिसीमन

-निगम की भूमि व संपत्तियों का उपयोग।

-गणेश विसर्जन तालाब निर्माण पर चर्चा ।

Published on:

16 Oct 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / कांग्रेसियों के हंगामे पर भाजपा पार्षद का मुजरा टिप्पणी से बवाल, महिला पार्षद से धक्का-मुक्की, नोकझोंक

