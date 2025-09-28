Patrika LogoSwitch to English

माता की भक्ति का अनोखा रूप… खप्पर में ज्योत जलाकर महिलाएं कर रही पूजा

महादेवगढ़ मंदिर में बंगाली समाज की मातृशक्ति ने की खप्पर से आरती

खंडवा

image

Manish Arora

Sep 28, 2025

नवरात्र की पंचमी पर शनिवार रात महादेवगढ़ मंदिर परिसर में बंगाली समाज की मातृशक्ति द्वारा बंगाली परंपरा से महारानी के दरबार में आरती का आयोजन किया गया। महिलाओं ने बंगाली पद्धति से खप्पर में ज्योत जलाकर माता की आरती की।

इस अवसर पर बंगाली समाज की मातृशक्ति कल्या विश्वास, रीना वाला, रेखा मंडल, रिंकी मजूमदार, मिंटी विश्वास, अनिमा मंडल, शरद शर्मा, अनुराधा बाला, प्रमिला मंडल, सपना चक्रवर्ती, मोना पवार एवं प्रीति कोगे सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की प्रमुख निहारिका वर्मा थीं। साथ ही समस्त मातृशक्ति ने श्रद्धा और उत्साह के साथ आरती में सहभागिता की।

28 Sept 2025 01:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / माता की भक्ति का अनोखा रूप… खप्पर में ज्योत जलाकर महिलाएं कर रही पूजा

