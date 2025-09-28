माता की भक्ति का अनोखा रूप… खप्पर में ज्योत जलाकर महिलाएं कर रही पूजा

नवरात्र की पंचमी पर शनिवार रात महादेवगढ़ मंदिर परिसर में बंगाली समाज की मातृशक्ति द्वारा बंगाली परंपरा से महारानी के दरबार में आरती का आयोजन किया गया। महिलाओं ने बंगाली पद्धति से खप्पर में ज्योत जलाकर माता की आरती की।
इस अवसर पर बंगाली समाज की मातृशक्ति कल्या विश्वास, रीना वाला, रेखा मंडल, रिंकी मजूमदार, मिंटी विश्वास, अनिमा मंडल, शरद शर्मा, अनुराधा बाला, प्रमिला मंडल, सपना चक्रवर्ती, मोना पवार एवं प्रीति कोगे सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की प्रमुख निहारिका वर्मा थीं। साथ ही समस्त मातृशक्ति ने श्रद्धा और उत्साह के साथ आरती में सहभागिता की।
