खेत से केबल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया युवक, किसानों ने थाने का घेराव कर किया हंगामा

पुलिस ने तीन आरोपी युवकों को रिमांड पर लिया, पंधाना क्षेत्र का मामला

पंधाना में डाभी रोड पर कैलाश पिता मोतीराम का खेत हैं। किसान कैलाश का कहना है कि खेत में पशुओं का बाड़ा बना रखा है। शनिवार शाम के समय वह अपनी भैंसों को घास डालने गए थे। तब देखा की तीन युवक खेत में केबल काटकर बोरी में भर रहे हैं। यह देख उसने शोर मचाया। पड़ोसी व मेरे बेटे ने दौड़कर एक युवक को पकड़ लिया। उसके दो साथी वहां से भाग गए। आरोपी युवक ने अपना नाम गौरव पिता रोहित निवासी चैनपुर बताया। चोरी करते हुए पकड़े गए युवक के बारे में पता चलते ही पूरा गांव जमा हो गया। आरोपी गौरव को पंधाना पुलिस के हवाले कर दिया।

थान में किसानों का हंगामा

आरोपी गौरव से पूछताछ में पुलिस ने उसके दो अनमोल और सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया। यह पता चलते ही रविवार दोपहर में आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान पंधाना थाने पहुंचे। थाने का घेराव कर आरोपी युवकों पर कार्रवाई की मांग करते रहे। कुछ किसान आरोपियों से चुराए हुए तार के रुपए दिलाने की मांग करने लगे। करीब एक घंटे तक थाने में किसानों का जमावड़ा रहा।

किसानों को आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद किसान लौट गए। गौरव उसके साथियों को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। – निरीक्षक दिलीप देवड़ा, पंधाना थाना प्रभारी।