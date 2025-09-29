Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

खेत से केबल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया युवक, किसानों ने थाने का घेराव कर किया हंगामा

ग्रामीणों ने खेत से केबल चुराकर ले जा रहे एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा है। किसान कैलाश के खेत से वह केबल चुराकर ले जा रहा था। दो आरोपी युवक भागने में सफल रहे। लोगों ने आरोपी युवक को पंधाना पुलिस के हवाले किया। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचे थे।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Sep 29, 2025

पुलिस ने तीन आरोपी युवकों को रिमांड पर लिया, पंधाना क्षेत्र का मामला

पंधाना में डाभी रोड पर कैलाश पिता मोतीराम का खेत हैं। किसान कैलाश का कहना है कि खेत में पशुओं का बाड़ा बना रखा है। शनिवार शाम के समय वह अपनी भैंसों को घास डालने गए थे। तब देखा की तीन युवक खेत में केबल काटकर बोरी में भर रहे हैं। यह देख उसने शोर मचाया। पड़ोसी व मेरे बेटे ने दौड़कर एक युवक को पकड़ लिया। उसके दो साथी वहां से भाग गए। आरोपी युवक ने अपना नाम गौरव पिता रोहित निवासी चैनपुर बताया। चोरी करते हुए पकड़े गए युवक के बारे में पता चलते ही पूरा गांव जमा हो गया। आरोपी गौरव को पंधाना पुलिस के हवाले कर दिया।

थान में किसानों का हंगामा

आरोपी गौरव से पूछताछ में पुलिस ने उसके दो अनमोल और सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया। यह पता चलते ही रविवार दोपहर में आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान पंधाना थाने पहुंचे। थाने का घेराव कर आरोपी युवकों पर कार्रवाई की मांग करते रहे। कुछ किसान आरोपियों से चुराए हुए तार के रुपए दिलाने की मांग करने लगे। करीब एक घंटे तक थाने में किसानों का जमावड़ा रहा।

किसानों को आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद किसान लौट गए। गौरव उसके साथियों को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। – निरीक्षक दिलीप देवड़ा, पंधाना थाना प्रभारी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / खेत से केबल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया युवक, किसानों ने थाने का घेराव कर किया हंगामा

बड़ी खबरें

View All

Madhya Pradesh

वाटर टूरिज्म… हनुवंतिया पर्यटन स्थल से हरदा के जोगा फोर्ट तक चलेगा क्रूज

water tourism
खंडवा

आदिवासी बहुल ग्राम : 304 ग्रामों में आदि सेवा केंद्रों शुरू, विकास का खाका खींच रहे ग्रामीण

Adi Karmayogi Campaign
खंडवा

मिट्टी में मिली अन्नदाता की गाढ़ी कमाई…5 बाय 5 मीटर के प्लाट पर सिर्फ 920 ग्राम उत्पादन

harvesting experiment
खंडवा

चलती ट्रेन से गिरे, दोनों पैर गंवाए…फिर दोनों पैरों पर खड़े हुए

खंडवा

सहकारी बैंक में घोटाला : सहकारी बैंक पिपलानी में 20 करोड़ की गड़बड़ी, संकट में एक हजार से अधिक किसान

Big Scam in MP
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.