कार से शराब की तस्करी, 21 पेटी शराब जब्त

शनिवार को सुबह मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी सीएस मीणा ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में कार्रवाई की है। आरोपी रविंद्र पिता मंशाराम राठौर निवासी संजय नगर को गिरफ्तार किया है।
आरोपी से जब्त शराब व कार की कीमत करीब तीन लाख रुपए हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह मूंदी तरफ से शराब लेकर खंडवा आ रहा था। विदित हो कि इससे पहले हरसूद से संजय नगर आई शराब की खेप को पुलिस ने पकड़ा था। कार सहित शराब जब्त की थी। पिछले कुछ समय से संजय नगर अवैध शराब का गढ़ बन गया है।
