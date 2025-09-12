ओंकारेश्वर से जुड़े सभी रेल प्रोजेक्ट सिंहस्थ से पहले होंगे पूरे- रेल राज्यमंत्री वी सोमन्ना

उज्जैन सिंहस्थ से पहले ओंकारेश्वर से जुड़े सभी रेल प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ओंकारेश्वर-इंदौर-उज्जैन रेल लाइन भी शुरू हो जाएगी। ओंकारेश्वर से जुड़े रेल प्रोजेक्ट के लिए एक हजार करोड़ रुपए के काम प्रगति पर है। उज्जैन ओंकारेश्वर रेल लाइन शुरू होने पर सिंहस्थ लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। यह बाह केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने ओंकारेश्वर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही।

गुरुवार को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सोमन्ना परिवार सहित तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे ओर भगवान ओंकारेश्वर, ममलेश्वर के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी रेल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। इसमें खंडवा-ओंकारेश्वर-इंदौर-उज्जैन रेल लाइन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मप्र आध्यात्मिकता की भूमि है, यहां आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली और मां नर्मदा का पावन आशीर्वाद है। यह स्थान अद्वितीय है, और यहां आकर उन्हें विशेष खुशी हुई। इस मौके पर रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार, सीनियर डिवीजनल इंजीनियर पीयूष पांडे, सीनियर डीओएम अजय ठाकुर, सीनियर डीसीएम हेना केबल रमानी सहित कई रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। पूजन-अभिषेक का कार्य पंडित अखिलेश्वर दीक्षित द्वारा कराया गया।