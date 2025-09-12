Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

ओंकारेश्वर से जुड़े सभी रेल प्रोजेक्ट सिंहस्थ से पहले होंगे पूरे- रेल राज्यमंत्री वी सोमन्ना

-रेल राज्य मंत्री सपरिवार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पहुंचे

खंडवा

Manish Arora

Sep 12, 2025

उज्जैन सिंहस्थ से पहले ओंकारेश्वर से जुड़े सभी रेल प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ओंकारेश्वर-इंदौर-उज्जैन रेल लाइन भी शुरू हो जाएगी। ओंकारेश्वर से जुड़े रेल प्रोजेक्ट के लिए एक हजार करोड़ रुपए के काम प्रगति पर है। उज्जैन ओंकारेश्वर रेल लाइन शुरू होने पर सिंहस्थ लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। यह बाह केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने ओंकारेश्वर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही।

गुरुवार को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सोमन्ना परिवार सहित तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे ओर भगवान ओंकारेश्वर, ममलेश्वर के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी रेल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। इसमें खंडवा-ओंकारेश्वर-इंदौर-उज्जैन रेल लाइन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मप्र आध्यात्मिकता की भूमि है, यहां आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली और मां नर्मदा का पावन आशीर्वाद है। यह स्थान अद्वितीय है, और यहां आकर उन्हें विशेष खुशी हुई। इस मौके पर रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार, सीनियर डिवीजनल इंजीनियर पीयूष पांडे, सीनियर डीओएम अजय ठाकुर, सीनियर डीसीएम हेना केबल रमानी सहित कई रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। पूजन-अभिषेक का कार्य पंडित अखिलेश्वर दीक्षित द्वारा कराया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / ओंकारेश्वर से जुड़े सभी रेल प्रोजेक्ट सिंहस्थ से पहले होंगे पूरे- रेल राज्यमंत्री वी सोमन्ना

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

वायु प्रदूषण : नगर निगम नहीं कर पाया वायु प्रदूषण रोकने के जतन, रैंकिंग से बाहर

Air Pollution
खंडवा

देर रात शुरू हो गया मुंबई-दिल्ली ट्रेक, सुबह पटरी पर आई दोनों बोगियां, 12 ट्रेन हुई प्रभावित

खंडवा

ढीले अफसर…दो माह से एसडीएम कार्यालयों में अटके सात हजार बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र

Caste Certificate
खंडवा

कलेक्टर से युवक ने किया सवाल, बुलानी पड़ गई पुलिस, अजीब है मामला

Khandwa Collector Rishav Gupta
खंडवा

सहकारिता की हड़ताल : पीडीएस की 447 दुकानों पर ताला, 10 लाख गरीबों का 36 लाख क्विंटल राशन का वितरण रूका

co-operation
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.