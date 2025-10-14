Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

तीर्थनगरी से बाइक चुराने वाला शातिर बदमाश आरोपी अनिल गिरफ्तार

ओंकारेश्वर. तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला अंतर राज्यीय बाइक चोर पकड़ाया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मांधाता पुलिस उस तक पहुंची। आरोपी ने खंडवा, भोपाल, खरगोन, हरदा, बैतुल, सलकनपुर और महाराष्ट्र के धारणी सहित शहरों से बाइक चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी से 15 बाइक जब्त की है।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 14, 2025

मांधाता पुलिस के हाथ लगे बाइक चोरी के आरोपी अनिल उर्फ गोलु पिता फूलचंद निवासी जयमलपुरा, छिपाबड से पुलिस ने 15 बाइक जब्त की है। यह सभी उसने अलग-अलग शहरों से चोरी की थी। मांधाता थाना प्रभारी निरीक्षक अनोख सिंह सिंदिया ने बताया कि 6 जुलाई को विकास पिता राजेन्द्र पंवार निवासी हाट पिपल्या की बाइक एमपी 41-एनजे-9039, 7 सितंबर को गजेश प्रजापति निवासी सनावद की बाइक एमपी 47 एमजे 3519 ममलेश्वर मंदिर के पास से चोरी हुई थी। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी कर ले जाते हुए अनिल नजर आ गया था। वीडियो के आधार पर जिले के अन्य थानों के प्रभारियों ने उसे पहचान लिया था। यह भी पता चला था कि वह खालवा व हरदा शराब पीने अक्सर आता है। इसके बाद लगातार नजर रखकर अनिल को गिरफ्तार किया है।

चोरी की बाइक खरीदने वाले तीन युवकों पर भी कार्रवाई

ग्राम डाबिया निवासी रिजवान पिता इस्माइल खान, बैरागढ़ धारणी महाराष्ट्र निवासी शेख इरफान व शेख शफाकत के नाम के व्यक्तियों को चोरी की बाइक बेची। पुलिस ने आरोपी रिजवान के कब्जे से 7 बाइक और आरोपी शेख इरफान से 3 बाइक जब्त की। इसी तरह से शेख शफाकत से 4 बाइक जब्त की। मुख्य आरोपी अनिल के साथ ही इन तीनों को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।

Published on:

14 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / तीर्थनगरी से बाइक चुराने वाला शातिर बदमाश आरोपी अनिल गिरफ्तार

