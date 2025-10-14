तीर्थनगरी से बाइक चुराने वाला शातिर बदमाश आरोपी अनिल गिरफ्तार

मांधाता पुलिस के हाथ लगे बाइक चोरी के आरोपी अनिल उर्फ गोलु पिता फूलचंद निवासी जयमलपुरा, छिपाबड से पुलिस ने 15 बाइक जब्त की है। यह सभी उसने अलग-अलग शहरों से चोरी की थी। मांधाता थाना प्रभारी निरीक्षक अनोख सिंह सिंदिया ने बताया कि 6 जुलाई को विकास पिता राजेन्द्र पंवार निवासी हाट पिपल्या की बाइक एमपी 41-एनजे-9039, 7 सितंबर को गजेश प्रजापति निवासी सनावद की बाइक एमपी 47 एमजे 3519 ममलेश्वर मंदिर के पास से चोरी हुई थी। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी कर ले जाते हुए अनिल नजर आ गया था। वीडियो के आधार पर जिले के अन्य थानों के प्रभारियों ने उसे पहचान लिया था। यह भी पता चला था कि वह खालवा व हरदा शराब पीने अक्सर आता है। इसके बाद लगातार नजर रखकर अनिल को गिरफ्तार किया है।

चोरी की बाइक खरीदने वाले तीन युवकों पर भी कार्रवाई

ग्राम डाबिया निवासी रिजवान पिता इस्माइल खान, बैरागढ़ धारणी महाराष्ट्र निवासी शेख इरफान व शेख शफाकत के नाम के व्यक्तियों को चोरी की बाइक बेची। पुलिस ने आरोपी रिजवान के कब्जे से 7 बाइक और आरोपी शेख इरफान से 3 बाइक जब्त की। इसी तरह से शेख शफाकत से 4 बाइक जब्त की। मुख्य आरोपी अनिल के साथ ही इन तीनों को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।