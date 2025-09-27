प्रसव के आधे घंटे बाद बच्चे की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

लोगों के आक्रोश को देख अस्पताल प्रशासन ने मोघट थाने में सूचना दी। जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाइश देने का प्रयास किया। इस बीच सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल भी आ गए। परिवार ने उन्हें पूरे मामले से अवगत कराकर कार्रवाई की मांग की। ग्राम दौड़वा निवासी संदीप ने बताया कि दो दिन से उसकी पत्नी रजनी डिलेवरी के लिए सनावद में भर्ती थी। वहां से उसे खंडवा रेफर किया गया।

शुक्रवार सुबह 7 बजे पत्नी को भर्ती कर लिया था। डॉक्टर ने कहा कि नार्मल डिलेवरी हो जाएगी। डिलेवरी से पहले सभी जांच कर बताया कि सब ठीक है। प्रसव होने के बाद कहने लगे की बच्चे की हार्ट बीट कम है। इसके बाद उसे आइसीयू में लेकर गए। कुछ ही देर हुई की थी हमें बताया गया बच्चे की मौत हो गई। जब सब नार्मल था तो मौत कैसे हो गई। यह सब डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। अब बच्चे का शव तभी ले जाऐंगे जब कार्रवाई होगी। इस दौरान जयेश कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की।

जांच टीम करेगी जांच

मामले की जानकारी लगने पर एसडीएम बजरंग बहादुर भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिवार को बताया कि मामले की अलग से जांच करवाऐंगे। इसके लिए टीम गठित की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके आश्वासन के बाद परिवार पीएम करवाने पर राजी हो गया।

– दौड़वा का परिवार है। दोपहर में महिला को डिलवेरी हुई थी, जिसके आधे घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। शव को शनिवार को पीएम करवाया जाएगा। – धीरेश धारवाल, मोघट थाना प्रभारी