भावांतर भुगतान योजना… छुट्टी के दिन भी खुली मंडी, शेष रही उपज की हुई नीलामी

दिवाली पर्व के पांच दिन बाद शुक्रवार को मंडी खुलते ही सोयाबीन, मक्का सहित अन्य उपज की बंपर आवक होने से नीलामी का कार्य शेष रह गया था। जिसके चलते शनिवार को अवकाश के दिन भी मंडी खोली गई और शेष रही उपज की नीलामी पूरी की गई। शुक्रवार को भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल बंद होने से देर शाम को खरीदी शुरू हुई।

इसके पूर्व शुक्रवार को भी देर रात 11 बजे तक नीलामी कराई गई। मंडी में रोशनी कम होने से टॉर्च की रोशनी में नीलामी कार्य संपन्न कराया गया। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को खंडवा कृषि उपज मंडी में सोयाबीन 5780 क्विंटल, गेहूं 1630 क्वि., मक्का 22060 क्वि., चना 137 क्विं. और कपान 89 वाहन की आवक हुई थी। भावांतर भुगतान योजना में सोयाबीन खरीदी भी शुक्रवार को ही शुरू हुई थी। शनिवार को नीलामी प्रक्रिया में एसडीएम व मंडी भारसाधक ऋषि कुमार सिंघई, मंडी सचिव ओपी खेड़े स्वयं उपस्थित रहे।