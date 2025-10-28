नविकों ने मगरमच्छ का बच्चा पकड़ा, वन विभाग ने बैकवॉटर में छोड़ा

नाविकों को सोमवार नर्मदा में मगरमच्छ का छोटा बच्चा दिखा। नाविक मुकेश वर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए पकड़ कर नाव में रख घाट पर ले आए। इसके पूर्व 19 अक्टूबर को नर्मदा में मगरमच्छ देखा गया था। नाविकों ने चट्टानों पर बैठे मगरमच्छ का वीडियो बनाया था। अब नाविकों को मगरमच्छ का बच्चा मिला।

नाविकों द्वारा फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी गई। डिप्टी रेंजर संतोष मिश्रा और वनरक्षक सुरेंद्र सोलंकी ने इसे रेस्क्यू कर बांध के बैक वाटर के छोटे नाले में छोड़ दिया। वनरक्षक सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि यह छोटा बच्चा है और लगभग 6-7 महीने का है। छोटा बच्चा है इसलिए कम गहरे बैक वाटर में छोटे नाले में इसे छोड़ दिया। फॉरेस्ट विभाग में श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह गहरे पानी में न जाए घाट पर बैठकर स्नान करें। कुछ दिन पहले घाट क्षेत्र की चट्टानों में देखा गया मगरमच्छ अब फिर चर्चा में है। उसके बाद से अभी तक नहीं दिखा। सोमवार सुबह घाट किनारे मगरमच्छ का छोटा बच्चा अचानक देखा गया, जिससे नाविकों और श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र अब मगरमच्छों का नया ठिकाना बनता जा रहा है, प्रशासन को सुरक्षा इंतज़ाम करने की ज़रूरत है।