महिलाओं में तेजी से बढ़ता कैंसर रोग, 25 को ब्रेस्ट कैंसर

जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर किमोथेरेपी एवं उपशामक देखभाल युनिट है। कैंसर युनिट के नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, युनिट इंचार्ज नमिता डेविड और किमोथेरेपी प्रशिक्षित नर्स वर्षा वाडिवा देखरेख करने के साथ उपचार कर रहे हैं। रोज ही कैंसर रोगी पहुंच रहे हैं। महिलाओं में स्क्रीनिंग को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कैंसर रोग की संभावना के चलते इस वर्ष 88 महिलाओं ने स्क्रीनिंग करवाई है। इनकी तुलना में 66 पुरुष ही स्क्रीनिंग कराने कैंसर युनिट पहुंचे। महिलाओं में बढ़ी जागरूकता से यह बात सामने आई है वे अपने स्वास्थ्य के प्रति ओर अधिक सजग हो गई हैं।

महिलाओं में बढ़ रहा ब्रेस्ट कैंसर

इस वर्ष 2025 में कैंसर ने महिलाओ को जकड़ लिया है। महिला रोगियों की संख्या पुरुषों की तुलना में बढ़ गई है। इस वर्ष 30 महिलाओं में कैंसर रोग पाया गया है। जबकि इससे पहले केवल 14 महिलाओं में यह रोग था। इस तरह से इस वर्ष कैंसर रोगी महिलाओं की संख्या डबल हो गई। वहीं इस साल 11 पुरुष मरीज नए आए हैं। एक तरह से से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कैंसर रोग तेजी से बढ़ रहा है।

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अधिक

इस वर्ष कैंसर पीडि़त महिला मरीजों की संख्या 44 तक पहुंच गई है। जिसमें सबसे अधिक 25 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीडि़त है। इसके बाद 6 महिलाओं को मुंह का कैंसर हैं। महिलाओं में तेजी से ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है। जो की चिंता का विषय है।

कैंसर को लेकर जागरूकता होना बहुत जरूरी

कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कैंसर को खतरनाक बीमारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कैंसर का उपचार बहुत ही सरल और कष्ट हीन हो चुका है। किमोथेरेपी भी अब बिना किसी कष्ट के होने लगी है। उन्होंने कहा कि कैंसर को लेकर जागरूकता होना बहुत जरूरी है। जिले में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए जिला चिकित्सालय में स्पेशल युनिट भी स्थापित है। जहां उपचार किया जा रहा है। महिला वर्ग में कैंसर के रोगी अधिक हैं। जिसमें ब्रेस्ट कैंसर रोगी अधिक है।

यह करे होगा बचाव

– फल व हरी सब्जियां खाएं

– योग व व्यायाम करे

– तनाव मुक्त रहें

– स्वच्छ वातावरण व साफ सफाई अपनाए

– तंबाकू व शराब से दूर रहें

– नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराएं