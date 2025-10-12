कांग्रेस का प्रदर्शन… चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील पर हो कार्रवाई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के अपमान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में हुई घटना के विरोध में शनिवार को कांग्रेज अजा विभाग द्वारा रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार महेश सोलंकी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सीजेआई पर जूता फेंकने वाले मनुवादी सोच के अधिवक्ता पर कार्रवाई की मांग की गई।
शनिवार दोपहर कांग्रेज अजा विभाग के बैनर तले राहुल वाघ शहर अध्यक्ष कांग्रेस अजा विभाग के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने मार्गदर्शन किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर, जनपद प्रतिनिधि धर्मेन्द्र साकल्ले, सेवादल अध्यक्ष अय्यूब लाला, पार्षद शब्बीर कादरी, शकील खान, शैलेश वर्मा, प्रेमांशु जैन, दशरथ सिसोटे, राहुल कनाडे, शराफत खान, संजय मेढेकर, दिनेश पटेल, नरेंद्र पाल, सतीश इंगले, अक्षत अग्रवाल, अश्विनी चौहान, तारिक बबलू पटेल, महताब सिंह तोमर, डॉ. डीएल बकोरिया, जितेंद्र बोदडे, केशव जवरे, अमर बोदडे, विजय इंगल,े रितिक भालेराव, अंतिम बाला वाघ, वामनराव जाधव, आंचल वाघ एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
Madhya Pradesh