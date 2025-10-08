Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

गांव-गांव में चलेगा कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान

-15 अक्टूबर तक 1 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य, सौंपी जिम्मेदारी

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 08, 2025

वोट चोर गद्दी छोड़’ हस्ताक्षर अभियान को लेकर जिला कांग्रेस की बैठक मंगलवार को गांधीभवन कार्यालय में हुई। अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के सभी वार्डों सहित गांव-गांव में जाकर लोगों से हस्ताक्षर करवाएंगे।

अभियान का उद्देश्य कथित ‘वोट चोरी’ और मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के मुद्दे पर जनता के बीच जागरुकता फैलाना और 5 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करना है। एकत्र किए गए हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को जनता के जनादेश के रूप में सौंपा जाएगा। पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि वोट चोर गद्दी छोड़’ हस्ताक्षर अभियान को लेकर मंगलवार दोपहर 12.30 बजे से गांधी भवन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सभी की जवाबदारी तय की गई। सभी पार्षदों को अपने-अपने वार्ड में हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने कहा कि खंडवा में भी अभियान की विधिवत शुरुवात पूर्व में हो चुकी है। हमारा लक्ष्य खंडवा जिले में एक लाख हस्ताक्षर करवाने का है। जिसे हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से समय सीमा में पूरा करवा लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव सुनील आर्य, नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर, अजीज मदनी, विकास व्यास, चैनसिंह वर्मा, आसिम पटेल, मेहमूद खान, प्रेमांशु जैन, शहजाद पवार, पार्षद शब्बीर कादरी, तारीक पटेल बबलू, असलम गौरी, सागर पवार, मोइज खान, मनोज मंडलोई, अहमद पटेल, दिव्यांश ओझा, यशवंत सिलावट, धर्मेन्द्र साकल्ले, अय्यूब लाला, विशाल जैन, नासिर खान, वामनराव जाधव, अब्दुल कादिर, प्रितेश जैन, देवेंद्र यादव, नरसिम्हा सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद थे।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / गांव-गांव में चलेगा कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान

Patrika Site Logo

