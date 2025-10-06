मृतकों परिवार को एक-एक करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग

विधायक यादव ने कहा कि वर्षों से ग्रामीण बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन और सरकार ने अनदेखी की। सड़क निर्माण में लापरवाही और अव्यवस्था ही इस दर्दनाक हादसे का कारण बनी है। जिला कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया की सचिन यादव ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और एवं सरकार से मांग रखी की पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से एक-एक करोड रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए एवं जो भी सरकारी योजना में लाभ मिल सकता है वह देना चाहिए। जो सरकारी नौकरी की पात्रता रखता है उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाए।

कांग्रेस नेताओं ने बांटे भोजन के पैकेट

शुक्रवार दोपहर में ग्राम पाडल फाटा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गांव में भोजन के पैकेट बांटने के लिए कहा था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह देर रात भोजन के पैकेट बनवाकर प्रत्येक परिवार में बटवा दिए। करीब 200 पैकेट बटवाए। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष पटवारी को मृतकों के परिवार ने कहा था उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं करवाई गई। वे 24 घंटे से भूखे बैठे हैं।