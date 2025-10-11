ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, पशुओं को बचाने में हुआ हादसा

शुक्रवार दोपहर में पंधाना निवासी मनोहर पिता शंकर (52) ट्रैक्टर से अपने खेत जा रहा था। मनोहर का ग्राम आरुद रोड पर खेत हैं। आज खेत में जुताई की जाना थी। पंधाना से निकलते ही कुछ ही दूर पर आरूद रोड पर अचानक ट्रैक्टर के सामने मवेशी आ गया। उन्हें बचाते समय उससे ट्रैक्टर अनियंत्रित गया। सड़क से नीचे उतरकर ट्रैक्टर पलट गया।

ग्रामीणों ने उसे ट्रैक्टर से बाहर निकाला लेकिन उसकी मौत हो गई थी। घटना की जानकारी लगते ही पंधाना थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह देवड़ा घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया था। मर्ग कायम कर घटना की जांच की जा रही है। पीएम बाद शव परिवार को सौंप दिया।