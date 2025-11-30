सागौन की तस्करी करने पर पांच मकानों पर छापामार कार्रवाई, 1.50 लाख की सागौन चिरान जब्त

टीटगांव सागौन की तस्करी के लिए जाना जाता है। यहां पिछले कुछ समय से घर के अंदर ही अवैध रूप से सागौन से खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर बनाए जा रहे थे। एक तरह से लोगों ने घर के अंदर ही कारखाना खोल लिया था। जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी शंकर सिंह चौहान और मनीष पांडे वन और अरविंद चौहान ने मूंदी, खालवा, सरमेश्वर, गुड़ी और पश्चिम कालीभीत के वनकर्मियों के साथ सर्च वारंट लेकर टीटगांव पहुंचे।

महिलाओं ने दरवाजा खोलने से रोका

यहां हनीफ पिता जुम्मन, सोनू पिता इब्राहिम, आसिफ पिता गुलशन, सत्तू पिता अकबर और जाकिर पिता शकील के घर का सर्च वारंट होने के बाद भी उन्हें काफी मशक्कत करना पड़ी। महिलाओं ने वन विभाग की टीम को घेर लिया, विरोध के बावजूद वनकर्मी घरों के अंदर घुसकर सर्चिंग करते रहे। सोनू, आसिफ, सत्तू और जाकिर के मकान के बाद अमला हनीफ के मकान में पहुंचा।

वनकर्मी का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया

इसमें से हनीफ मकान के दरवाजे में पर महिलाएं खड़ी हो गई। उन्होंने महिला वनकर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान विरोध करती हुई महिलाएं ने वीडियो बना रहे वनकर्मी ओमप्रकाश दुबे के हाथ से मोबाइल छीन कर पटक दिया। हालांकि वन अमला किसी भी तरह महिलाओं को दरवाजे से हटाने में कामयाब रहा। इस मकान में सबसे अधिक लकड़ी भरी हुई थी। छत पर सागौन के पटिए बिछे हुए थे, कमरे व गलीचे में भी खिड़की व दरवाजे के पल्ले रखे हुए थे। वन विभाग की टीम ने पांचों मकानों से 302 सागौन चिरान जब्त की है।

– हनीफ, सोनू, आसिफ, सत्तू और जाकिर के मकान से 1.50 लाख रुपए की लकड़ी और कटर मशीन जब्त की है। इन सभी आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। – राकेश कुमार डामोर, डीएफओ।