जीडीसी की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक से दूर की एड्स की भ्रांति

कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना और रेड रिबन क्लब का एक दिवसीय शिविर जसवाड़ी पंचायत में लगा। कॉलेज की 25 छात्राओं और सहयोगी दल ने एचआईवी संक्रमण, नशा मुक्त रहने के साथ ही स्वच्छता के प्रति हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों को जागरूक किया।

भ्रांतियां, कारण, निदान आदि के प्रति जागरूक किया

प्रो आरती दुबे ने पर्यावरण बचाव का संदेश दिया। महाविद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के जरिए गंभीर बीमारी एड्स की भ्रांतियां, कारण, निदान आदि के प्रति जागरूक किया। गांव में रैली निकाली गई। कुम्हार मोहल्ले में छात्रा अनुष्का , सृष्टि , पायल , सकीना, प्रशंसा , मानसी, दिशा , विनीता, नूर फातिमा ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। संचालन कार्यक्रम अधिकारी प्रो आरती दुबे ने किया। कार्यक्रम में डॉ नीलू अग्रवाल, कल्याणी पांडेय आदि समेत जिला चिकित्सालय की टीम रही। जसवाड़ी स्कूल के प्राचार्य संदीप गंगराड़े ने स्कूल की जानकारी दी।