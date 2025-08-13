सूखा घोषित कर सरकार दिलाए बीमा राहत राशि, खराब हुई फसलों को लेकर भाकिसं ने किया प्रदर्शन

बारिश की खेंच से खराब हुई फसलों के मुआवजे, बीमा राहत राशि की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। किसान संघ की मांग है कि या तो सरकार बीमा कंपनियों से बीमा राहत राशि दिलवाए, या फिर जिस स्थिति में फसल है उसे समर्थन मूल्य पर खरीदें। किसान संघ ने एक घंटे धरना प्रदर्शन के बाद अपर कलेक्टर केआर बड़ोले को ज्ञापन सौंपा।
मंगलवार को भाकिसं पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में किसान सूखी फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। भाकिसं जिलाध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया, सुभाष पटेल, उमेश पटेल ने बताया कि जिले में सोयाबीन, कपास और मक्का की फसल की बोवनी को 45 दिन हो चुके है। जिले में 2 लाख एकड़ में सोयाबीन की बोवनी हुई है। पिछले 45 दिनों में अनियमित बारिश के चलते नदी-नाले, कुएं, हेंडपंप सूखे पड़े है। सिंचाई नहीं होने से फसलों पर पीला मोजेक सहित अन्य कीट प्रकोप और बीमारियां लग गई है। जिलेभर में 50 प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है। कहीं कहीं तो शतप्रतिशत फसल खराब है। ऐसे में सरकार खंडवा को सूखा घोषित कर खराब फसल का मुआवजा दें। किसान संघ ने अन्य मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा।
