14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

दोपहर में हिंदू समाज का ज्ञापन, शाम में विवादित जमीन पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक

ग्राम सिहाड़ा के शिवाजी चौक पीर बाबा दरगाह के आसपास की जमीन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। सोमवार को मुस्लिम समाज के ज्ञापन के बाद अब इस मामले में हिंदू समाज के लोग सामने आए हैं। लोगों ने सरपंच के साथ बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। उन्होंने तीन लोग पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही समाज के एक व्यक्ति पर बढ़ावा देकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। इधर शाम में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए विवादित जमीन पर किसी भी तरह के आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Jan 14, 2026

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सिहाड़ा गांव के लोगों से पटा रहा। यहां बड़ी संख्या में गांव से महिलाएं, युवक व बुजुर्ग पहुंचे थे। उनके साथ सरंपच कोकिला बाई चौहान, बेटा हेमंत चौहान, महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल, भाजपा नेता डॉक्टर अनीष अरझरे तथा लोकेंद्र सिंह गौड़ के साथ हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी साथ रहे। खाद्य विभाग के कार्यालय पास से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। यहां अपर कलेक्टर केआर बड़ोले को ज्ञापन सौंपकर जमीन पर बेवजह कब्जा कर गांव का माहौल खराब कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की।

इस अवसर पर भाजपा नेता अरझरे ने कहा कि कल दिए गए ज्ञापन में बेगुनाह लोगों के नाम दे दिए गए, जबकि ये लोग जिन्होंने कल ज्ञापन दिया था वे संविधान से नहीं चल रहे हैं। जिस दिन भकराड़ा में हत्या हुई उस दिन सिहाड़ा में पटाखें फोड़े गए। हमने आज प्रशासन को आठ वीडियो क्लिप दी है, जिसकी अंदर प्रशासन को खूली चुनौती दी गई है। वे लोग साल पर रोज आयोजन करे इसका विरोध नहीं लेकिन पंचायत से अनुमति लेना होगी। वे लोग कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं।

इधर महादेवगढ़ संरक्षक पालीवाल का कहना है कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ग्राम सिहाड़ा में गांव के विकास के लिए कब्जा हटाया। शिवाजी चौक के पास धार्मिक स्थल है वहां बिना अनुमति शादी का कार्यक्रम किया गया। यह सब जबरदस्ती किया जा रहा। एक दिन पहले यहां कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर प्रशासन पर दबाव दिया गया है। कल जिस तरह से हरकत की गई उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हापला दीपला गांव का भी नाम लिया गया।

किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत ग्राम सिहाड़ा स्थित पीर बाबा दरगाह के आसपास की विवादित भूमि पर किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और निजी आयोजनों को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम सिहाड़ा की सीमा में किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक आयोजन से पूर्व अब सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंड का भागीदार होगा। यह आदेश 12 मार्च तक प्रभावशील रहेगा।

– शासन द्वारा पंचायत को सौंपी गई जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बिना अनुमति विवाह कार्यक्रम किया गया। पहले बताया गया कि धार्मिक आयोजन कर रहे हैं लेकिन आयोजन न करते शादी का खाना दिया। पंचायत की अनुमति के बिना जमीन का इस्तेमाल करने पर हमने प्रकरण दर्ज कराया है। इसी को लेकर मेरे बेटे हेमंत पर मुस्लिम समाज के लोग बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। कल ज्ञापन देकर धमकाया गया। – कोकिला चौहान, सरपंच सिहाड़ा ग्राम पंचायत।

सिहाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच ने ग्रामीणों के साथ ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए है। उन पर गांव में अशांति फैलाने का आरोप हैं। मामले की जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। – केआर बड़ोले, अपर कलेक्टर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 11:12 pm

Published on:

14 Jan 2026 11:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / दोपहर में हिंदू समाज का ज्ञापन, शाम में विवादित जमीन पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

दूषित पानी : जनता बोली…मैडम पानी मटमैला, महापौर ने कहा टंकी एक है फिर गंदा पानी कहां से आ रहा

contaminated water
खंडवा

जब भी सोता हूं, सपने में दिखने लगती हैं वो तीन औरतें…

khandwa
खंडवा

एमपी में टू-लेन से फोर-लेन होगी ये रोड, केन्द्र सरकार से मिली मंजूरी

HIGHWAY
खंडवा

बचपन में ही बुढ़ा रहे एमपी के एक दर्जन गांवों के बच्चे, कमजोर हो गई हड्डियां, दुखने लगे घुटने

Children in a dozen villages of MP are aging prematurely due to fluoride-contaminated water
खंडवा

एमपी में पत्नी के सम्मान के लिए पति ने अपने पिता की ली जान

khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.