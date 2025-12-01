कावेरी ने इंटरनेशनल केनोईंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल

सिंगाजी गांव की दो बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर रही है। दोनों बहनों ने इंटरनेशन प्रेसिडेंट कप में मप्र का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीते। उत्तराखंड के टिहरी में हुई चौथी केनोईंग इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप प्रतियोगिता में दीपिका ढीमर सी-2 वुमन में 500 मीटर और 1 हजार मीटर में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल्ड मेडल जीते। वहीं, वही दीपिका की बड़ी बहन कावेरी डिमर ने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 में सी वूमेन 1000 मीटर में सिल्वर मेडल प्राप्त किया।

दोनों बहनें सिंगाजी, खंडवा जिले के साथ मप्र एवं भारत का नाम रोशन कर रही है। इस सफलता पर मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक नारायण पटेल, कंचन मुकेश तंनवे, छाया मोरै, महापौर अमृता अमर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज राय, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, प्रवक्ता सुनील जैन ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।