ममलेश्वर महालोक… विधायक से मिले ब्रह्मपुरी निवासी, मुख्यमंत्री से मिलने तक सर्वे रुकवाया

सिंहस्थ 2028 को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में महाकाल लोक की तर्ज पर ममलेश्वर लोक बनाए जाने की तैयारी है। ममलेश्वर लोक के लिए ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कई लोगों के मकान-दुकान जद में आ रहे है। जिसके चलते यहां स्थानीय निवासियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। विरोध के चलते प्रशासन का सर्वे भी नहीं हो पा रहा है। शनिवार को भी स्थानीय निवासियों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया और विधायक नारायण पटेल से मुलाकात की। यहां मुख्यमंत्री से मिलने तक सर्वे रुकवाया गया।

तीर्थ नगरी में प्रस्तावित ममलेश्वर महालोक की तैयारी जारी है। प्रशासनिक स्तर पर सर्वे प्रारंभ हो गया है। पिछले दिनों स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते प्रशासनिक कर्मचारियों को रोकना सर्व रोकना पड़ा था। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं जिससे प्रशासनिक टीम सर्व नहीं कर पा रही है। इससे पूर्व अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा द्वारा ली गई बैठक में भी नागरिक अपना विरोध दर्ज कर चुके हैं। मांधता विधायक नारायण पटेल भी कुछ दिन पहले स्थानीय नागरिकों से कुबेर भंडारी परिसर में मिले थे और योजना की पूरी जानकारी न होने की बात बताई थी।

मुख्यमंत्री से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल

शनिवार को ब्रह्मपुरी निवासी बड़ी संख्या में क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल से सुलगांव के पास हथिया बाबा मंदिर पर मिलने पहुंचे। विधायक ने कलेक्टर से सभी के सामने मोबाइल पर बात की। आने वाले मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलने तक सर्वे कार्य बंद रखने को कहा। इस विषय पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से भी मांधाता विधायक ने मोबाइल से सभी के सामने चर्चा सर्वे रुकवाने का कहा।

अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं

अभी किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रशासन कोई बुलडोजर लेकर नहीं आ रहा है। सांसद, विधायक के सामने सभी के साथ चर्चा भी की है। सर्वे से पता चलेगा वर्तमान में किसका कितना एरिया आ रहा है, ताकि भूमि अधिग्रहण के समय मुआवजे को लेकर आसानी रहे। सर्वे से स्थानीय लोगों का ही फायदा होगा।

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर