सहारनपुर में मिली लापता किशोरी, शादी का झांसा देकर प्रेमी ने किया दुष्कर्म

दीपावली मनाने घर जाते समय ट्रेन से लापता हुई 17 वर्षीय किशोरी उत्तरप्रदेश के सहारनपुर में मिली। उसके साथ काम करने वाले प्रेमी युवक ने बहला फुसलाकर अपने पास बुला लिया था। किशोरी गर्भवती है। पुलिस ने उसे परिवार के हवाले करने के साथ ही आरोपी युवक रोहित को गिरफ्तार किया है।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 28, 2025

पूणे के दौंड में खालवा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किशोरी अपने गांव की कुछ महिलाओं के साथ गुड़ की फैक्ट्री में काम करने गई थी। यहां उसकी मुलाकात सहारनपुर के रोहित पिता विनोद से हुई। आरोपी रोहित ने किशोरी से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। इस तरह से शादी का झांसा देकर करीब ढाई साल से आरोपी रोहित किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था।

दीपावली मनाने के लिए 17 अक्टूबर को किशोरी झेलम एक्सप्रेस से महिलाओं के साथ खंडवा के लिए निकली थी। यहां खंडवा स्टेशन पर वह कोच से गायब हो गई। साथ की महिलाओं ने परिवार को बताया कि उनकी बेटी लापता है। इसके बाद 23 अक्टूबर को पिता ने जीआरपी थाने में बेटी के अपहरण का केस दर्ज करवाया।

जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाशचंद सेन ने बताया कि प्रकरण दर्ज करने के बाद स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे व महिलाओं से मिली जानकारी के आधार पर पता चला की किशोरी सहारनपुर में हो सकती है। थाने से एएसआइ शेख मकसुद, एसआइ रजनी थाना मोघट, एएसआइ मनोहर सिंह चौहान और प्रधान आरक्षक संध्या गौतम को सहारनपुर भेजकर कर मोबाइल लोकेशन के आधार पर सहारनपुर भेजा गया। यहां किशोरी आरोपी रोहित के घर मिली है। वह गर्भवती है। आरोपी पर दुष्कर्म सहित अन्य धारा बढ़ाई गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया।

Published on:

28 Oct 2025 12:40 pm

सहारनपुर में मिली लापता किशोरी, शादी का झांसा देकर प्रेमी ने किया दुष्कर्म

खंडवा

