9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मोहल्ला मीटिंग : एक करोड़ टैक्स, फिर भी बगीचों में बच्चों को खेलने उपकरण नहीं

पत्रिका के साप्ताहिक मोहल्ला मीटिंग में महिलाओं ने बेबाक अपने अपने-अपने मोहल्ले की आवाज उठा रहीं हैं। महिलाओं ने पत्रिका का मंच मिलते ही नालियों चोक, स्ट्रीट लाइट बंद, मार्ग कच्चे, बगीचों में बच्चों को खेलने उपकरण आदि जैसे मुद्दे उठाए

Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Feb 09, 2026

पत्रिका के साप्ताहिक मोहल्ला मीटिंग में महिलाओं ने बेबाक अपने अपने-अपने मोहल्ले की आवाज उठा रहीं हैं। महिलाओं ने पत्रिका का मंच मिलते ही नालियों चोक, स्ट्रीट लाइट बंद, मार्ग कच्चे, बगीचों में बच्चों को खेलने उपकरण आदि जैसे मुद्दे उठाए

महिलाएं बोलीं….

संध्या पांडेय… चरे की गाडी़, स्वीपर को रेगुलर समय से आना चाहिए। मंदिर वाले बगीचे में खेल-कूद उपकरण लगाया जाए। जिससे बच्चों, बुजुर्गों को सुविधाएं मिलें।

नेहा कुलकर्णी… खाली प्लाट में कचरा फेंका जा रहा है। उनके मालिकों को सूचना दी जाए कि वे बाउंड्रीवाल और गेट लगाएं। गंदगी नहीं हो। नालियों का निर्माण कराया जाए।

सोनम चौरे…हमारे कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या दूषित पानी है। इंदौर जैसी घटना नहीं हो। ठोस कदम नहीं उठाएं। जिससे हमारे बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहें।

वर्षा बर्वे…पानी दूषित आता है। बिना आरओ उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे मोहल्ले के बच्चों को खेलने की सुविधा नहीं है। खेलकूद उपकरण लगाए जाएं।

ममता पटेल…घर के सामने की रोड बनाई जाए। नालियों की रेगुलर सफाई नहीं होने से चोक हो गई हैं। टूटी नालियों की मरम्मत कराया जाए।

अल्का पटेल…कॉलोनी का मार्ग ठीक है। घर के सामने मेन रोड पर गड्ढे हैं। धूल और गड्ढे के के कारण मोहल्ले के लोगों को चलना मुश्किल होता है।

सोनाली कानूनगो… हमारे वार्ड में बगीचा बनाया जाए। इससे बच्चों को खेलने की सुविधा मिलेगी। बुजुर्गों को मॉर्निंग वॉक में सहूलियत मिलेगी।

पिंकी पांडेय…स्ट्रीट लाइट बंद है। शाम ढलते ही मोहल्ले में घुप अंधेरा हो जाता है। इससे कॉलोनी वासियों को दिक्कत होती है।

सीमा गीते…शुक्ला कॉलोनी में हमारे घर के सामने अधूरा मार्ग छोड़ दिया गया है। स्वीपर कभी-कभी आता है। हर रोज सफाई होनी होनी चाहिए।

वंदना गीते… हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। बच्चों, बुजर्गों को दिक्कत होती है। सुधार कराया जाए।

पार्षद का दावा 3.50 करोड़ से अधिक का विकास

नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड-49 में 22 कॉलोनियों के बीच 11 हजार से अधिक आबादी एक करोड़ रुपए से ज्यादा निगम को टैक्स दे रही है। कॉमर्शियल के साथ ही ढाई हजार संपत्तियां हैं जो टैक्स के दायरे में आती हैं। पार्षद स्वाति सुधीर साकल्ये का दावा है कि वार्ड में अब तक 3.50 करोड़ से अधिक का विकास किया गया है। इसमें मार्ग अधिक हैं। पांच मार्गों के लिए नए टेंडर लगे हैं।

ये सुझाव दिए

बगीचों में खेल-कूद उपकरण लगाए जाएं।

नालियों की रेगुलर सफाई हो।

अधूरे मार्गों का निर्माण पूर्ण किया जाए।

मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Feb 2026 12:47 pm

Published on:

09 Feb 2026 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / मोहल्ला मीटिंग : एक करोड़ टैक्स, फिर भी बगीचों में बच्चों को खेलने उपकरण नहीं

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी गजब : अफसर सोए, अहाते जागे… शहर में 17 अहाते, 20 ढाबों में खुलेआम पिलाई जा रही शराब

composite liquor shop
खंडवा

महाशिवरात्रि… ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर करेंगे रात्रि जागरण, रातभर देंगे दर्शन

omkareshwar
खंडवा

बोर्ड परीक्षा : ड्यूटी का फोबिया, 15 महिला केंद्राध्यक्ष व सहायक की ऐन वक्त बदली ड्यूटी… जानिए क्यों ?

Board Exam-2025-26
खंडवा

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करना है नि:शुल्क वीआइपी दर्शन, तो करना होगा रक्तदान

omkareshwar
खंडवा

रेलवे की सुस्ती.. टेंडर के साल भर बाद भी वर्क ऑर्डर नहीं, अटका स्टेशन का री-डेवलपमेंट

खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.