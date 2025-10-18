Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

निमाड़ पेक्स 2025… डाक विभाग ने किया श्री दादाजी धाम पर विशेष आवरण कवर

-भारतीय डाक विभाग की दो दिवसीय जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी का आयोजन

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 18, 2025

भारतीय डाक विभाग द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी निमाड़ पेक्स 2025 का आयोजन अरविंद कुमार नितीन कुमार स्कूल में किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनी का शुभारंभ पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर परिक्षत्र प्रीति अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा अवधूत संत श्री दादाजी धाम पर विशेष आवरण कवर (लिफाफे) का अनावरण किया गया।

ट्रस्ट ने खुलवाए सुकन्या योजना के खाते
कार्यक्रम में श्री धुनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट खंडवा की ओर से बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए। जिनकी पासबुकों का वितरण अतिथियों द्वारा बालिकाओं को किया गया। इस अवसर पर स्टेम्प डिजाइन प्रतियोगिता, पत्र लेखन एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 250 प्रतिभागियों द्वारा हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम में आयोजक आसिम खान प्रवर अधीक्षक डाकघर खंडवा डाक संभाग के साथ श्री दादाजी आश्रम ट्रस्टी सुभाष नागौरी एवं शांतनु दीक्षित उपस्थित रहें। आभार प्रदर्शन आरके भालसे सहायक अधीक्षक डाकघर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पोस्ट मास्टर दीपक अग्रवाल सहित स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

ऐतिहासिक डाक टिकटों की लगी प्रदर्शनी
प्रदर्शनी में खंडवा के सुशील पाराशर, खरगोन के निरंजनस्वरुप गुप्ता के अलावा बुरहानपुर, इंदौर आदि स्थानों के डाक टिकट संग्रह कर्ताओं ने अपने संग्रह से विद्यार्थियों, शिक्षकों और दर्शकों का मन मोह लिया। वक्ताओं ने डाक टिकटों को इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी दी। प्रदर्शनी में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता एवं सीनियर फिलेटेलिस्ट रवीन्द्र नारायण पहलवान आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। डाक टिकट प्रदर्शनी 18 अक्टूबर को भी दर्शकों के लिए खुली रहेगी। समापन अवसर पर डाक टिकट संग्राहकों, प्रतियोगिता के विजेताओं को कलेक्टर ऋषव गुप्ता द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

Published on:

18 Oct 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / निमाड़ पेक्स 2025… डाक विभाग ने किया श्री दादाजी धाम पर विशेष आवरण कवर

