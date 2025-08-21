Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

डायल 112 सेवा के लिए अब एक सप्ताह का इंतजार

डायल 112 सेवा के वाहन के उपयोग के लिए पुलिस को अभी ओर इंतजार करना पड़ सकता है। वाहनों के अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आए हैं न ही इनमें वायरलेस सिस्टम लगा है। तकनीकी रूप से वाहन तैयार होने में एक सप्ताह लगने की बात अधिकारी कर रहे हैं।

खंडवा

Deepak sapkal

Aug 21, 2025

भोपाल पुलिस मुख्यालय से जिला पुलिस को डायल 112 सेवा के 21 चार पहिया वाहन मिले हैं, जिसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो केटेगरी के वाहन हैं। यह सभी वाहन पुलिस लाइन में रविवार से खड़े हैं। इन्हें रोड पर लाने के लिए अभी एक सप्ताह ओर लग सकता है। बताया जाता है कि तकनीकी रूप से वाहनों को अपडेट करना है। इसके साथ ही पुलिस लाइन में इन सभी वाहनों में वायरलेस सिस्टम लगना है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

पुराने वाहन अब भी दौड़ रहे

डायल 100 सेवा के पुराने वाहन अभी भी दौड़ रहे हैं। जिस कंपनी का ठेका हैं उसकी अवधी अभी खत्म होने को कुछ दिन शेष हैं। इसके बाद इन वाहनों को ऑफ रोल कर दिया जाएगा। जिसके बाद डायल 112 सेवा के चार पहिया वाहनों को उपयोग में लिया जाएगा। इसको लेकर पुलिस द्वारा कार्यक्रम करने की तैयारी भी की जा रही है।

Published on:

21 Aug 2025 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / डायल 112 सेवा के लिए अब एक सप्ताह का इंतजार

