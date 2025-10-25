ट्रेन में चढ़ते समय गिरा यात्री, एएसआइ व आरक्षक ने बचाई जान

21 अक्टूबर को रात में स्टेशन पर एएसआइ ईश्वर चंद जाट ओर आरक्षक संतोष यादव ड्यूटी कर रहे थे। जीआरपी थाने तरफ से गश्त करते हुए दोनों पुलिसकर्मी प्लेटफार्म 4 पर पहुंचे। प्लेटफार्म पर ट्रेन 22709 हुजूर साहिब नांदेड़ – अंब अंदौरा एसएफ एक्सप्रेस आकर रुकी थी। जनरल कोच से एक यात्री सामान खरीदने के लिए उतरा था। वह खरीदी कर रही रहा था कि प्लेटफार्म से गाड़ी रवाना हो गई। यह देख यात्री ने ट्रेन में सवार होने के लिए दौड़ लगा दी। जनरल कोच में चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया। नीचे गिरकर वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंस गया। गश्त कर रहे एएसआइ जाट और आरक्षक यादव ने बिना देरी किए प्लेटफार्म के बीच फंसे हुए यात्री की जान बचा ली। उसे बाहर निकाल लिया।

पूछताछ में यात्री ने अपना नाम अरुण पिता हुकम सिंह (27) बताया। यात्री ने बताया कि कि वह हिंगोली से मथुरा तक की यात्रा जनरल टिकिट से कर रहा था। खंडवा स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर खाने पीने का सामान लेने के लिए उतरा था। चलती गाड़ी में चढ़ने के दौरान पैर फिसल जाने के कारण प्लेटफार्म और गाड़ी के गैप में गिर जाने के कारण पैर अंदर चला गया। यात्री के अधिक चोट नहीं लगने के कारण यात्री इस गाड़ी में सवार हो गया। उसने उसी गाड़ी से आगे की यात्रा जारी रखी।