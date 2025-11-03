Patrika LogoSwitch to English

प्रकाश पूरब… इंटरनेशनल गतका कलाकारों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

-सत करतार फौजी बैंड ने दी आकर्षक प्रस्तुति, स्कूली छात्राओं ने गिद्दा -पंज प्यारों के आगे झाड़ू बुहारते चले समाजजन, कीर्तन की प्रस्तुति -श्री गुरुनानक देवजी के प्रकाश पर्व पर निकला नगर कीर्तन, पुष्पवर्षा से स्वागत

खंडवा

image

Manish Arora

Nov 03, 2025

सिख समाज के आराध्य श्री गुरुनानक देवजी का 556वां प्रकाशोत्सव उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रविवार को प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया। पंजाब से आए इंटरनेशनल गोल्ड मेडल विजेता निशान ए खालसा गतका दल ने हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पांच वर्षीय नन्हे गतका कलाकार के करतब रहे। मोंगा पंजाब के सत करतार बैंड ने भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। जगह-जगह नगर कीर्तन का पुष्पवर्षा, स्वल्पाहार, कोल्डड्रिंक्स से स्वागत हुआ।

रविवार दोपहर नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुनानकपुरा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरुसिंघ सभा से अरदास के साथ हुई। नगर कीर्तन में अगुवाई पंज प्यारे के रूप में अमनदीप सिंघ छाबड़ा, मंतेग सिंघ आनंद, सिमरथ सिंघ होरा, अंशदीप सिंघ भाटिया, अमनदीप सिंघ सलूजा नगर कीर्तन की अगुआई करते चल रहे थे। सिख समाजजन महिला, पुरुष, युवक-युवतियां पंज प्यारों के आगे झाड़ू बुहारते स्वच्छता का संदेश देते चल रहे थे। नगर कीर्तन में पंजाब के सत करतार फौजी बैंड ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महिलाएं कीर्तन करते हुए शामिल रहीं। बैंड की धुन पर श्री गुरुनानक पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने गिद्दा, भांगड़ा नृत्य की प्रस्तुतियां दी।

करतब देख निकली चींखें
नगर कीर्तन में गतका कलाकारों ने अपने शौर्य, तलवारबाजी, बनेठी सहित कई करतब दिखाए। कीर्तन का आकर्षण पांच वर्षीय बालक रहा। बालक ने पीठ पर मटकी रख लठ से तुड़वाई। गतका कलाकारों ने आंखों पर पट्टी बांधकर लेटे कलाकार के आसपास रखी मटकी फोडऩा, हथौड़े से नारियल, ईटें फोडऩा, बेहद फुर्ती से तलवार चलाना, सिर के नीचे कीलों का तख्ता और ऊपर ईटें रखकर तुड़वाना, तलवार से नारियल तुड़वाना, पेट के नीचे और पीठ पर बर्फ रखकर हथौड़े से तुड़वाना जैसे हैरत अंगेज करतब दिखाए। कई करतब देख लोगों की चींखें निकल गई।

समाजजनों ने दिया स्वच्छता का संदेश
नगर कीर्तन में श्री गुरुग्रंथ साहिब की पालकी शामिल रही। ज्ञानी जसबीर सिंघ राणा, ज्ञानी ईश्वर सिंघ खालसा, ज्ञानी सुरजीत सिंघ खालसा, ज्ञानी करतार सिंघ जत्था कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इंदौर से आए प्रेम सिंघ भगत, गुरमीत भगत, मिक्की सचदेव, करमवीर राणा, भूपेन्द्र सिंघ बग्गा, गुरमीत सिंह खालसा, गुरप्रीत होडा, खालसा सेवा दल ने रास्ते भर सेवा की। सिमरन ग्रोवर आदि ने कीर्तन किया रास्ते में विधायक कंचन तनवे, महापौर अमृता अमर यादव, कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रवक्ता भूपेंद्रसिंघ कुकरेजा ने बताया अध्यक्ष जोगिन्दर सिंघ कुकरेजा, रविंदर सिंघ सलूजा, गुरभेज सिंघ होडा, दलजीत सिंघ ने प्रशासन का आभार माना।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / प्रकाश पूरब… इंटरनेशनल गतका कलाकारों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

