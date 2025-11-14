आतंकवाद का विरोध… पाकिस्तान के झंडे और आतंकियों के पोस्टर किए दहन

दिल्ली में हुई आतंकी हमले की घटना के विरोध में गुरुवार रात महादेवगढ़ मंदिर में बड़ी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को आतंक के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। बैठक के बाद दिल्ली की फिदाइन हमले की घटना के विरोध में पाकिस्तानी झंडे और आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद, पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर, पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पोस्टर भी जलाए गए।

बैठक को संबोधित करते हुए महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने कहा कि आने वाली स्थिति स्थिति में देश में अगर राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय होती है तो युवा भी अपने राष्ट्रीय भाव को जागृत कर संगठित हो। युवा व्यसन मुक्त होकर शक्तिशाली बने। पालीवाल ने कहा कि खंडवा ने भी आतंकवाद के दंश को झेला है। इसको लेकर हम प्रतिवर्ष 28/11 को आतंकवाद के खिलाफ युवा जनमत संग्रह करते हैं। इस बार विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ खंडवा के राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच के प्लेटफार्म से पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाएंगे।

पाकिस्तान पर हमले की मांग

संकेत जोशी एवं कुश पालीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीघ्र ही पाकिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान का नामोनिशान नक्शे पर से हटाने की मांग रखी गई। मोनू गौर, ललित खराले, जैकी रेवतानी एवं दीपक यादव द्वारा पाकिस्तान का पुतला जलाया। इस दौरान नीरज यादव, लक्की अमोदकर, संजय सज्जन, आकाश दशोरे, विशाल पासी, निशांत शुक्ला, सुभास हलदार, हरीश अश्वनी, विशाल वर्मा, सौरभ राठौर, राज पवार, रोहित कनाडे, पंकज लाड़, राकेश रायकवार, बंटी ठाकुर, शुभम पटेल, विशाल माने सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।