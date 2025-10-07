जागे जिम्मेदार, अलर्ट दवा व्यवसायी, नहीं मिला प्रतिबंधित कफ सिरप

सोमवार को ड्रग्स इंस्पेक्टर मनजीत जामले शहर के मेडिकल कोल्ड्रिफ और नेस्टो डीएस कफ सिरप की बोतल तलाशने निकले। मेडिकल चौराहा व गिदवानी मार्केट में मेडिकल स्टोर की जांच की। दवाओं का स्टॉक चेक किया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। एक भी बोतल हाथ नहीं लगी है।

दरअसल कार्रवाई की खबर पहले से भी दवा व्यवसायियों तक पहुंच गई थी। जहां भी जांच की गई वहां खाली हाथ लौटना पड़ा। ड्रग्स इंस्पेक्टर जामले ने बताया कि छिंडवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ सिरप और नेस्टो डीएस कफ सिरप का इस्तेमाल हुआ था उसकी लेकर जिले में कार्रवाई की जा रही है।

हर एक मेडिकल पर जांच चेक कर रहे हैं। फिलहाल की जांच में अभी तक जिले में कहीं भी इस दवा का आवागमन नहीं है न ही स्टॉक है। फिर भी हम रेंडम व आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही पत्र के माध्यम से भी दवा व्यवसायियों को यह ताकीद किया गया हैं इस तरह के दवा अपने स्टोर में न रखे।

खंडवा व ओंकारेश्वर में जांच

शासन ने एडवाइजरी जारी करने के साथ ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके संबंध में ड्रग्स इंस्पेक्टर के माध्यम से जिले में मेडिकल स्टोर की जांच करवा रहे हैं। शहर में 12 व ओंकारेश्वर में 7 मेडिकल स्टोर की जांच की गई है। फिलहाल जिले के कोल्ड्रिफ सिरप और नेस्टो डीएस कफ सिरप नहीं मिला हैं। इस तरह की जांच लगातार जारी रहेगी। – ओपी जुगतावत, सीएमएचओ