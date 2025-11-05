रुखसार ने वंशिका बन सनातन धर्म में विशाल से रचाया ब्याह

धार की रुखसार ने मंगलवार को महादेवगढ़ मंदिर में सनातन धर्म अपनाते हुए वंशिका बनकर वैदिक पद्धति से उन्हेल के विशाल से विवाह किया। विवाह पश्चात श्रीरामचरित्र मानस को सिर पर रखकर अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। वंशिका ने कहा कि बचपन से ही उसकी सनातन धर्म में रुचि थी एवं वह घर पर भी बिंदी लगाती एवं साड़ी पहना करती थी। साथ ही नवरात्र में माताजी के दर्शन भी करती थी।

रुखसार की मां विरोध कर कहती थी तू तो पूरी हिंदू बन रही है, उसने स्वीकार किया मैं हिंदू ही बनूंगी, अगर कहीं और शादी की तो मर जाऊंगी। 27 नवंबर को घर वालों ने उसकी सनातन धर्म की और बढ़ती रुचि को देखकर शादी तय कर ली थी। रुखसार ने निकाह करना मंजूर नहीं किया एवं स्वयं के इंस्टाग्राम मित्र विशाल राजपूत खंडवा से शीघ्र ही विवाह करने का मन तैयार किया। मंगलवार को खंडवा महादेवगढ़ पर आकर हरिहर मिलन दिवस के अवसर पर विवाह कर लिया। महादेवगढ़ में अशोक पालीवाल, विनोद दहेलिया, सोनू वासवानी, मोहन पालीवाल, दुर्गेश मालाकार, चाहत तोमर, नितेश राठौर, विशाल पासी एवं पवन द्वारा नव दंपति को श्री राम चरित्र मानस भेंट की गई। वंशिका ने भी रामचरित्र मानस स्वीकार कर पढऩे के संकल्प के साथ-साथ जीने का संकल्प लिया।