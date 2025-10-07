संत सिंगाजी मेला… शरद पूर्णिमा पर तीन लाख श्रद्धालुओं ने समाधि पर नवाया शीश

संत सिंगाजी महाराज के मेले का मुख्य दिवस शरद पूर्णिमा सोमवार को मनाया गया। दो दिन में तीन लाख से ज्यादा भक्तों ने संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर अखंड ज्योति के दर्शन कर शीश नवाया। सोमवार को झाबुआ राजघराने से आया निशान शाम 5 बजे परंपरा अनुसार आरती कर बाबा को अर्पित किया गया। वहीं, मंगलवार को भी यहां शरद पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। मंगलवार भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचेंगे।

बीड़ के पास स्थित निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज के समाधि दिवस शरद पूर्णिमा पर सुबह से भक्तों की लंबी कतार समाधि स्थल पर लगने लगी। खंडवा सहित खरगोन, धार, झाबुआ, बड़वानी, आलीराजपुर, हरदा, देवास व प्रदेश के अन्य स्थानों से भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। जिले सहित आसपास के जिलों से पैदल निशान यात्राएं भी यहां पहुंची। झाबुआ राजघराने के निशान अर्पित करने के बाद अन्य निशान अर्पित किए गए। पशु पालकों, किसानों, भक्तों ने गाय के दूध से बना शुद्ध घी, चिरौंजी, नारियल अर्पित किए। संत सिंगाजी बाबा की समाधि स्थल पर अज्ञात भक्त द्वारा कच्ची केरी अर्पित की गई। दिनभर समाधि स्थल पर हलवा प्रसादी का वितरण मंदिर ट्रस्ट की और से वितरण करवाया गया।

पांच किमी पैदल चलकर पहुंचे भक्त

पार्किंग स्थल से 5 किमी का सफर तय कर भक्तों ने सिंगाजी बाबा के दर्शन किए। गेहलगांव चौराहे पर चार पहिया वाहन की पार्किंग लगा कर वाहनों का खड़ा किया गया। यहां से समाधि तक भक्तों को पैदल जाना पड़ा। वाहन पार्किंग में अवैध वसूली की शिकायतें भी खूब आई। दो पहिया वाहनों से 20 के बजाए 30 रुपए वसूले गए। ठेकेदार को रोड किनारे खड़े वाहनों से वसूली के कोई निर्देश नहीं थे, फिर भी वहां भी वसूली की गई।

फैक्ट फाइल

40 बेरल शुद्ध देशी घी चढ़ा

25 ट्रॉली नारियल का चढ़ावा

30 क्विंटल चिरौंजी प्रसादी चढ़ाई

500 से अधिक निशान हुए अर्पित

90 हजार दो पहिया वाहन

30 हजार चार पहिया वाहन

03 लाख श्रद्धालुओं ने किए दो दिवस में दर्शन