गोली मार दो या हमारे हवाले कर दो, आरोपी अय्यूब को देख बोले लोग

पुलिसकर्मियों से लोग कहते रहे है कि इसे गोली मार दो या हमारे हवाले कर दो। लोगों को आक्रोश देख पुलिसकर्मी उसे बचाकर वापस थाने ले गए। इधर आरोपी पर रासुका की कार्रवाई की। गुरुवार को घटनास्थल की तस्दीक करने के लिए कोतवाली पुलिस आरोपी अय्यूब पिता इस्माइल खान (50) निवासी मुंदवाड़ा को बड़ा कब्रिस्तान ले गई। यहां वह पुलिस को एक महिला व पुरुष की कब्र के पास ले गया जिसे उसने अमावस्या की रात 21 सितंबर को खोदा था। कब्र की फर्सी व कफन हटाकर शव के साथ तांत्रिक क्रिया करना बताया। साथ ही जिस फावड़े से उसने दोनों कब्र खोदी थी पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया।

भीड़ देख पुलिसकर्मियों को छुटा पसीना

इस गंभीर मामले में दो बाइक पर चार पुलिसकर्मी आरोपी अय्यूब को कब्रिस्तान ले गए थे। यह पता चलते ही भीड़ जमा हो गई। करीब 100 से 150 लोगों ने कब्रिस्तान के मुख्य गेट पर पुलिस को घेर लिया। बाइक के सामने लोग खड़े हो गए ओर नारे लगाने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपी को खिंचा भी। पुलिसकर्मी उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे लेकिन भीड़ उग्र होती जा रही थी। यह देख पुलिसकर्मियों के भी पसीने छूट गए। वे आरोपी को जैसे-तैसे भीड़ से बचाकर थाने ले आए।

– आरोपी अय्यूब ने फावड़ा कब्रिस्तान में कब्रों के पास छुपा दिया था। उसे जब्त किया है। शुक्रवार आरोपी को कोर्ट पेश किया जाएगा। – एएसआइ मनोज सोनी, कोतवाली थाना।