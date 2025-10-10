श्री दादाजी मंदिर निर्माण… फाइनल नक्शा पास, शासकीय प्रक्रिया से होंगे टेंडर, 15 दिसंबर तक होगा काम आरंभ

श्री दादाजी धाम में नव मंदिर निर्माण पर अब फाइनल मोहर भी लग गई है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट वीसी कक्ष में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की अध्यक्षता में मंदिर निर्माण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्माण समिति सदस्य संत उत्तम स्वामी महाराज भी पहली बार शामिल हुए। बैठक में महापौर अमृता अमर यादव, कलेक्टर ऋषव गुप्ता उपस्थित रहे। वहीं, आर्किटेक्ट नितिन श्रीमाली, वीरेंद्र त्रिवेदी वर्चुअली जुड़े, जिन्होंने मंदिर निर्माण का फाइनल नक्शा ऑनलाइन प्रस्तुत किया। बैठक करीब तीन घंटे चली।

उत्तम स्वामी ने बैठक में कहा कि अगले वर्षों में दादाजी धूनी वाले के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मंदिर निर्माण किया जाए। बैठक में वर्चुअली उपस्थित आर्किटेक्ट ने बताया कि तीनों प्रमुख मंदिर बड़े दादाजी महाराज, छोटे दादाजी महाराज और नर्मदा माई मंदिर के मुख्य गेट 9-9 फीट के रखे जाएंगे। दोनों समाधियों से बाहर जाने के रास्ते 7-7 फीट के गेट बनाए जाएंगे। समाधि मंदिरों में 4-4 फीट चौड़ी खिड़कियां होंगी। मंदिर निर्माण का टेंडर इंदौर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंजीनियर प्रतीक द्वारा तैयार किया जा रहा है। आगामी 10 दिन में टेंडर भी फाइनल कर लिया जाएगा। टेंडर पूरी तरह से शासकीय प्रक्रिया अनुसार किए जाएंगे। जिसमें तीन साल में मंदिर निर्माण की अवधि सहित सभी शर्तों का पालन ठेकेदार को करना होगा। संभवत: आगामी 15 दिसंबर तक मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो जाएगा।

एमपीई विशेषज्ञ तय करेंगे मॉर्बल की स्थिति

श्री दादाजी धाम में नए मंदिर का निर्माण डेढ़ नंबर मकराना मॉर्बल से किया जाना है। मंदिर में लगने वाले एसी, एसी डक्ट, एग्जास्ट फैन, लाइटिंग, मंदिर से निकलने वाले पानी का सीपेज, ढाल आदि भी तय किया जाना है। मॉर्बल में न तो बाहर से वायरिंग हो सकती है, न अंदर से, इसलिए मेकेनिकल, प्लबिंग, इलेक्ट्रिक विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। इसके लिए एमपीई के विशेषज्ञ भी तय किए जा चुके है, जो आगामी 14-15 अक्टूबर को निरीक्षण करेंगे। उनके अनुसार ही मंदिर में लगने वाले मॉर्बल में किस तरह से नक्काशी कर छेद किए जाने है, तय किया जाएगा।

मकराना मॉर्बल की उपलब्ध जानने जाएगी टीम

मंदिर निर्माण में लगने वाले डेढ़ नंबर मकराना मॉर्बल की उपलब्धता, उसकी कीमत, नक्काशी की स्थिति आदि जानने एक टीम को भेजा जाएगा। टीम गुजरात, राजस्थान के मकराना जाकर सारी जानकारी लेगी। जिसके बाद मंदिर के लिए उपलब्ध बड़ी मात्रा में मॉर्बल की स्थिति से समिति को अवगत कराएगी। टीम के नाम भी समिति द्वारा एक-दो दिन में फाइनल किए जाएंगे। बैठक में बैठक में एसपी मनोज कुमार राय, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा सहित मंदिर निर्माण समिति सदस्य भरत झवर, धर्मेंद्र बजाज, मदन भाऊ, रोचक नागोरी, सतीश कोटवाले, शांतनु दीक्षित, तपन डोंगरे उपस्थित रहे।

जल्द शुरू होगा काम

आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ही मंदिर निर्माण का ड्राइंग डिजायन फाइनल किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जल्द होगी। इसका काम भी इस साल के अंत तक शुरू करा दिया जाएगा।

ज्ञानेश्वर पाटिल, सांसद