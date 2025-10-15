शुद्ध के लिए युद्ध… रिलायंस मार्ट में बिक रहे थे फंगस लगे ब्रांडेड पापड़, कीड़े लगी सूजी

रिलायंस मार्ट मॉल में खराब खाद्य सामग्री बेचे जाने का मामला सामने आया है। एक उपभोक्ता की शिकायत पर मंगलवार को यहां खाद्य एवं औषधि विभाग ने निरीक्षण किया तो इसकी हकीकत सामने आई। यहां खाद्य एवं औषधि विभाग अधिकारियों ने फंगस और कीड़े लगे पैक्ड पापड़, सड़े हुए केले और चिटियां लगी सूजी नष्ट कराई है। इसके अलावा खाद्य विभाग ने दो अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई की है।

मंगलवार को खाद्य एवं औषधि विभाग में उपभोक्ता भविष्य जैन ने लिखित शिकायत की थी कि उसने पदम नगर थाने के सामने स्थित रिलायंस मार्ट से रामबंधु ब्रांड का पापड़ खरीदा था। पापड़ में फंगल लगी हुई थी और जिंदा कीड़े भी नजर आ रहे थे। जब मॉल संचालक से शिकायत की और वापस करने को कहा तो उसने वापस करने से मना कर दिया। उपभोक्ता की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा और निरीक्षक राधेश्याम गोले रिलायंस मार्ट पहुंचे। यहां पांच पैकेट रामबंधु पापड़ के रैक में मिले, बिना खोले ही इन पापड़ पर फंगस और कीड़े दिख रहे थे। इसके अलावा यहां 50 किलो सूजी भी मिली, जिसमें चिटियां भरी हुई थी। साथ ही सड़े हुए केले भी करीब 7 किलो मिले। अधिकारियों ने पापड़ के सैंपल लेकर उसे नष्ट कराया। यहां से आकाश काजू डोडा बर्फी का भी सैंपल लिया गया।

पनीर, मिल्क केक, पिस्ता, बेसन चिक्की के सैंपल लिए

इसके बाद खाद्य औषधि विभाग अधिकारियों ने शिवाजी चौक स्थित बाबा दूध डेयरी पर भी जांच की। यहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर और मिल्क केक के सैंपल लिए है। साथ ही शिवाजी चौक स्थित दादाजी नमकीन, केटरिंग दुकान से भी अधिकारियों ने पिस्ता कतरन और बेसन चिक्की के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि पिस्ता कतरन फूड कलर की हुई लग रही थी, इसलिए उसके भी सैंपल लिए है। सभी सैंपल पैक करके जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए है।

नापतौल विभाग ने भी की कार्रवाई

त्योहारी सीजन को देखते हुए नापतौल विभाग भी सक्रिय हो गया है। मंगलवार को नापतौल विभाग अधिकारी आरपी गजभिए द्वारा खंडवा और मूंदी में 11 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानों में तौल कांटा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू का वजन देखा गया। साथ ही पैक्ड फूड की भी पैकेट पर छपे वजन का मिलान किया गया।