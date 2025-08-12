12 अगस्त 2025,

मंगलवार

चाल ने दी मात, पकड़ाया शातिर चोर

रामनगर चौकी क्षेत्र में एक ही रात में चार चोरी की वारदातों से दहशत में आए लोगों को पुलिस ने बड़ी राहत दी है। पुलिस ने महाराष्ट्र से फरार चल रहे दो शातिर चोरों को धर-दबोचा, जिनमें से एक की पहचान उसके अनोखे चलने के अंदाज से हुई। पुलिस ने लोगों का डर दूर करने के लिए आरोपी चोरों का उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला।

खंडवा

Deepak sapkal

Aug 12, 2025

लंगड़ाकर चलता था आरोपी

रामनगर चौकी क्षेत्र में 19 जुलाई की रात चार घरों में चोरी की वारदात हुई थी। घटनास्थलों की जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति लंगड़ाकर चलते हुए दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज को अलग-अलग पुलिस के ग्रुपों में वायरल किया गया। अमरावती पुलिस से पता चला कि वीडियो में जिस तरह से एक बदमाश चल रहा है वह भूरे पिता नूर खान (40) निवासी कालोनी इंदिरा कोलोनी, बैतूल हो सकता हैं। उन्होंने इसे चोरी के मामले में एक बार पकड़ा था

अमरावती से देड़तलाई तक पिछा कर पकड़ा

रामनगर चौकी प्रभारी एसआइनंदरामवासुरे ने वीडियो के आधार संदिग्ध भूरे खान की तलाश शुरू की। सायबर सेल से मिली लोकेशन व मुखबीर से सूचना मिली की आरोपी भूरे खान अपने साथी के साथ बाइक से अमरावती से देड़तलाई की तरफ निकला है। इसके बाद पुलिस की टीम जो अमरावती में ही उसे सर्च कर रही थी उसके पीछे लग गई। देड़तलाई के पास बाइक रोककर भुरे खा को रोक लिया। उसके साथ गोकुल पिता रामधार (50) निवासी भीलपुरा थाना सिवनी मालवा मिला। पुलिसकर्मी दोनों को गिरफ्तार कर खंडवा ले आए।

अब तक 20 से अधिक चोरी

आरोपियों ने पूछताछ में रामनगर में चोरी करना कबूल किया है। इसके साथ ही आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि वे देड़तलाई में चोरी करने आए थे। यह भी पता चला की महाराष्ट्र में भी आरोपियों द्वारा चोरी की गई। चोरी की करीब 20 वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों पर थाना गंज बैतूल, थाना कोतवाली बैतूल, थाना इटारसी थाना बनखेडी होशगांबाद, थाना सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम, थाना मोर्शी अमरावती, थाना बदनेरा अमरावती और अकोला में भी चोरी के प्रकरण दर्ज है।

लोगों का डर दूर करने को निकाला जुलूस

आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रामनगर चौकी प्रभारी वासुरे ने क्षेत्र में पैदल मार्च कर आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों को उसे क्षेत्र में ले जाया गया जहां उन्होंने चोरी की थी। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। चार सोने की अंगूठी,एक सोने की चैन, बाइक तथा वारदात में इस्तेमाल एक लोहे की टामी, पेचकश, ग्लब्स एवं टार्च जब्त किया गया। करीब दो लाख रुपए का माल आरोपियों से बरामद हुआ है। इस मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अशोक सिंह चौहान, चौकी प्रभारी रामनगर एसआइनंदराम वासुरे, प्रधान आरक्षक रफीक खान, लतेश पाल सिह तोमर, अमर प्रजापति, विक्रम वर्मा एवं आरक्षक राहुल परमार की प्रमुख भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

तीन दिन के रिमांड पर आरोपी

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पेशेवर चोर हैं। इनमें से एक महाराष्ट्र में कई मामलों में वांछित था। उसकी पहचान उसके चलने के तरीके से हुई। आरोपी भूरे खां व उसके साथी गोकुल को तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

Published on:

12 Aug 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / चाल ने दी मात, पकड़ाया शातिर चोर

