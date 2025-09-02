Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

दूध को मांसाहार बताने पर बवाल, पोस्टल लेकर खड़े युवक का हिंदू संगठनों ने किया विरोध

आनंदनगर क्षेत्र में दूध को मांसाहार बताने वाले एक युवक का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं और युवक की बीच जमकर बहस हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर िस्थति संभाली। युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया।

खंडवा

Deepak sapkal

Sep 02, 2025

रविवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली की आनंदनगर रोड पर एक युवक पोस्टर लेकर खड़ा है। पोस्टर पर दूध मांसाहार है लिखा हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के अनिमेश जोशी, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा कार्यकर्ताओं के साथ युवक के पास पहुंचे। दोनों पदाधिकारियों ने युवक को समझाइश दी। इस दौरान सड़क पर भीड़ लग गई।

मामला गरमाता देख सूचना मिलने पर रामेश्वर चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी युवक को बाइक पर बैठाकर चौकी ले आए। यहां से युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। विहिप के जोशी ने बताया कि युवक किसी एनजीओ का सदस्य है। दूध को मांसाहार बताते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना चाह रहा था। युवक को समझाइश दी है। इसके बाद अगर वह फिर से इसी तरह से करता है तो उसके विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करवाऐंगे।

– चौकी प्रभारी एसआइ सुभाष नावड़े ने बताया कि युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / दूध को मांसाहार बताने पर बवाल, पोस्टल लेकर खड़े युवक का हिंदू संगठनों ने किया विरोध

