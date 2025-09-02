दूध को मांसाहार बताने पर बवाल, पोस्टल लेकर खड़े युवक का हिंदू संगठनों ने किया विरोध

रविवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली की आनंदनगर रोड पर एक युवक पोस्टर लेकर खड़ा है। पोस्टर पर दूध मांसाहार है लिखा हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के अनिमेश जोशी, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा कार्यकर्ताओं के साथ युवक के पास पहुंचे। दोनों पदाधिकारियों ने युवक को समझाइश दी। इस दौरान सड़क पर भीड़ लग गई।

मामला गरमाता देख सूचना मिलने पर रामेश्वर चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी युवक को बाइक पर बैठाकर चौकी ले आए। यहां से युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। विहिप के जोशी ने बताया कि युवक किसी एनजीओ का सदस्य है। दूध को मांसाहार बताते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना चाह रहा था। युवक को समझाइश दी है। इसके बाद अगर वह फिर से इसी तरह से करता है तो उसके विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करवाऐंगे।

– चौकी प्रभारी एसआइ सुभाष नावड़े ने बताया कि युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया है।