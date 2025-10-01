वांटेड मुड्डा सिंह गिरफ्तार, 9 देशी कट्टे व 1 पिस्टल जब्त

आरोपी से 9 देशी कट्टे व 1 पिस्टल जब्त की गई। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक राय ने प्रेसवार्ता में बताया कि 24 जुलाई को इंदौर रोड पर पदमनगर थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मप्र शासन लिखी कार की तलाशी ली थी। गाड़ी में पीछे 4 बोरियों में रखी पिस्टल बनाने की सामग्री लोहे की बैरल 350 तथा लोहे के शटर नली 297 जब्त की थी। आरोपी विक्रम पिता मानसिंह, रवि पिता सालकराम, जितेंद्र पिता दिलीप जोशी को गिरफ्तार कर तीन पिस्टल जब्त की थी।
आरोपियों ने पूछताछ में पिस्टल बनाने की सामग्री नारायण तिवारी निवासी खातेगांव देवास करना बताया था। जिसके बाद नारायण को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी विक्रम, रवि व जितेंद्र का कहना था कि वे सिगलीगर मुड्डा सिंह निवासी सिग्नूर को नई पिस्टल तैयार करने के लिए सामग्री देने जा रहे थे। आरोपी मुड्डा सिंह पर 10 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। आरोपी भोलू उर्फ मुड्डा सिंह पिता जलसिंह सिकलीगर को गिरफ्तार कर पिस्टल बनाने का सामान कटर मशीन, ड्रील मशीन, संडसी और हथोड़ा जब्त किया है।
हरियाणा व पंजाब में वांटेड
आरोपी मुड्डा सिंह की तलाश इंदौर और खरगोन के साथ ही हरियाणा व पंजाब पुलिस को भी तलाश है। हरियाणा व पंजाब में उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। इधर इंदौर के लहसूडि़या थाने में भी उसके खिलाफ केस है। लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। पंजाब की पुलिस दो बार उसकी तलाश में खरगोन आई थी। यहां उसके गांव सिग्नूर से खाली हाथ लौटना पड़ा था।
अंतर राज्यीय बदमाशों से संपर्क, सुरक्षा जांच एजेंसियां खंगाल रही नेटवर्क
आरोपी मुड्डा सिंह के अंतर राज्यीय बदमाशों भी संपर्क होने की चर्चा है। आरोपी ने अब तक 10 बदमाशों को पिस्टल व देशी कट्टा बचा है, जिसमें चार प्रदेश के अलग-अलग जिलों के हैं, वहीं शेष सभी पंजाब व हरियाणा क्षेत्र के हैं। 8 से 10 पिस्टल व कट्टा एक-एक बदमाश को दिया हैं। पुलिस के साथ ही सुरक्षा जांच एजेंसिया भी मुड्डा सिंह का इन बदमाशों के साथ लिंक खंगाल रही है।
पिकअप से गए, खटिया सहित उठाकर लाए
सायबर सेल से मिली लोकेशन के आधार पर पदमनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य अपनी टीम के साथ खरगोन जिले के गोगावा पहुंचे। यहां से पिकअप वाहन से सिग्नूर पहुंचे। टीआइ आर्य और एक प्रधान आरक्षक पुलिस ड्रेस में व एसआइ हर्ष सोनगरे, एएसआइ केमरसिंह रावत, प्रधान आरक्षक अनंत अवधाने, आरक्षक अनिल बछाने, आनंद झांजोट, नितिन विश्वकर्मा सहित अन्य सिविल ड्रेस में रहे। आरोपी अपने घर के बाहर टपरी में सो रहा था। पुलिसकर्मी उसे खटिया सहित उठाकर पिकअप में पटक कर ताबड़तोड़ निकल आए। गांव वाले व महिलाएं जमा होती उससे पहले पुलिस वहां से निकल गई थी।
