सनकी युवक ने दो युवकों की बेल्ट से की जमकर पिटाई, VIDEO बनाते रहे लोग, फिर…

Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सनकी ने दो युवकों की बेल्ट से बेदम पिटाई कर दी। बेदम पिटाई का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिसमें आरोपी युवक पीड़ितों को बेल्ट से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही वह भगवा राज जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इस दौरान पीड़ित युवक लोगों से बचाने की भी गुहार लगाता है लेकिन तमाशबीन लोग वीडियो बनाने में लगे रहते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला कोरबा के सिविल लाइन थाने के खरमोरा का है। बता दें कि सनकी युवक करीब आधे घंटे तक दोनों को दौड़ा- दौड़ाकर पीटता रहा। आरोपी युवक भगवा राज जिंदाबाद कहकर पीड़ित पीड़ित रज्जाक अली को मार रहा था। बताया जा रहा है कि, यहां के खरमोरा अटल आवास में नशेड़ियों ने उत्पात मचा रखा है।
