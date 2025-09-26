कोरबा में हिट एंड रन हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, देखें Video

Korba Hit and Run Case: कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक गंभीर हिट एंड रन हादसा हुआ। तेज रफ्तार मारुति ऑल्टो कार ने कारखाना के पास एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक चालक सड़क पर उछलकर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के दौरान कार भी पलट गई, जिसमें सवार महिला और बच्चा घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बाइक चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।

घटना का पूरा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो पुलिस की जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और कार चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।