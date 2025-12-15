CG News: शराब के नशे में युवक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, जियो टावर पर चढ़कर मचाया हंगामा, देखें Video

CG News: कोरबा जिले के रजगामार चौकी अंतर्गत रावणभांटा गांव में शनिवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के बाद एक युवक करीब 200 फीट ऊंचे जियो मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान करण चौहान के रूप में हुई है। बताया गया कि वह शराब के नशे में घर पहुंचा था, जहां शराब पीने को लेकर उसकी पत्नी से विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर करण गुस्से में घर से बाहर निकल गया और पास ही स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर की ऊंचाई पर पहुंचकर वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और नीचे पत्नी को बुलाने की मांग करने लगा।

घटना की सूचना मिलते ही रजगामार चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने करीब एक घंटे तक युवक को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। रजगामार चौकी प्रभारी लक्ष्मण खूंटे ने बताया कि युवक नशे की हालत में था और पत्नी द्वारा (CG News) शराब पीने से मना करने पर नाराज होकर टावर पर चढ़ गया था। समझाइश देने के बाद युवक को छोड़ दिया गया है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।