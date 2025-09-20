Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

CG News: कुसमुंडा खदान फिर चालू, भारी पुलिस सुरक्षा और एसईसीएल अफसरों की कड़ी निगरानी

CG News: छत्तीसगढ़ की कुसमुंडा खदान में ग्राम खोडरी की जमीन पर फिर से काम शुरू हो गया। भारी पुलिस बल और एसईसीएल के अफसर मौजूद हैं, ताकि खदान संचालन सुचारू और सुरक्षित तरीके से हो।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के कुसमुंडा खदान में काम फिर से शुरू हो गया है। यह काम ग्राम खोडरी की जमीन पर चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। कार्यस्थल पर एसईसीएल के अफसर भी मौजूद हैं और खदान संचालन की निगरानी कर रहे हैं।

CG News: खदान के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस ने इलाके में पैनी निगरानी रखी हुई है।स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों की सतर्कता के बीच खदान में काम सुचारू रूप से जारी है। अधिकारियों का कहना है कि खदान संचालन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 12:11 pm

Published on:

20 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Videos / CG News: कुसमुंडा खदान फिर चालू, भारी पुलिस सुरक्षा और एसईसीएल अफसरों की कड़ी निगरानी

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

CG News: कुसमुंडा खदान विस्तार में अड़चन, ग्रामीणों ने कहा- मुआवजा नहीं, नौकरी चाहिए…

CG News: कुसमुंडा खदान विस्तार में अड़चन, ग्रामीणों ने कहा- मुआवजा नहीं, नौकरी चाहिए...(photo-patrika)
कोरबा

CG News: प्रेमी जोड़े ने नदी में लगाई छलांग, लड़का बच गया… लड़की की तलाश में जुटी टीम

प्रेमी जोड़े के नदी में कूदने से सनसनी (Photo source- Patrika)
कोरबा

कोल इंडिया का बड़ा फैसला: दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को अब 25 लाख रुपए मिलेगी अनुग्रह राशि, जानें कब लागू होगा आदेश

coal mine (Representational Photo)
कोरबा

CG News: सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- करोड़ों लोगों के नाम कटे, वजह सबको मालूम…

CG News: सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- करोड़ों लोगों के नाम कटे, वजह सबको मालूम...(photo-patrika)
कोरबा

CG News: कोल इंडिया का बड़ा फैसला, दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को मिलेगा 25 लाख की अनुग्रह राशि, जानें पूरी Detail..

CG News: कोल इंडिया का बड़ा फैसला, दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को 25 लाख की अनुग्रह राशि...(photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.