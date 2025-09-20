CG News: कुसमुंडा खदान फिर चालू, भारी पुलिस सुरक्षा और एसईसीएल अफसरों की कड़ी निगरानी

CG News: छत्तीसगढ़ के कुसमुंडा खदान में काम फिर से शुरू हो गया है। यह काम ग्राम खोडरी की जमीन पर चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। कार्यस्थल पर एसईसीएल के अफसर भी मौजूद हैं और खदान संचालन की निगरानी कर रहे हैं।

CG News: खदान के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस ने इलाके में पैनी निगरानी रखी हुई है।स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों की सतर्कता के बीच खदान में काम सुचारू रूप से जारी है। अधिकारियों का कहना है कि खदान संचालन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।