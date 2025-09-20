शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 63 लाख की ठगी, शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Fraud News: शिकायत के अनुसार आरोपियों ने इनवेस्ट करने पर 15 से 20 प्रतिशत ब्याज हर महीने रिटर्न का झांसा दिया था। लोगों ने इन कम्पनी पर 50 हजार से लेकर लाखों रुपए तक इनवेस्ट किए। लेकिन अब कंपनी ब्याज देना तो दूर मूल धन भी नहीं लौटा रही। ठगी के शिकार लोगों की भीड़ थाने के सामने देर रात तक जुटी रही। फिलहाल, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।