भिलाई

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 63 लाख की ठगी, शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Fraud News: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 63 लाख की ठगी का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई शुरू की।

भिलाई

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 63 लाख की ठगी (Photo source- Patrika)
शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 63 लाख की ठगी (Photo source- Patrika)

Fraud News: शेयर ट्रेडिंग में फर्जी वादों के जरिए 63 लाख की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच में जुट गई है। यह ठगी निवेशकों के लिए एक चेतावनी है कि वह हमेशा सतर्क रहें।

जुनवानी सूर्या मॉल में संचालित निशा बिजनेस कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कंपनी के प्रोप्राइटर स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डॉली नामदेव व कंपनी की सेल्स कंसल्टेंट निशा मानिकपुरी एवं धात्री कोसरे के विरुद्ध शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 63 लाख 45 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायत की गई है।

Fraud News: धोखाधड़ी करने की शिकायत

प्रार्थी करण शर्मा निवासी मैत्री नगररिसाली की लिखित शिकायत पर पुलिस चौकी स्मृतिनगर में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके बाद आरोपी स्नेहांशु नामदेव, डॉली नामदेव व निशा मानिकपुरी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। अन्य जानकारी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अन्य निवेशकों ने भी आरोपियों के विरुद्ध शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने की शिकायत की है।

हर महीने 20 प्रतिशत तक रिटर्न का झांसा

Fraud News: शिकायत के अनुसार आरोपियों ने इनवेस्ट करने पर 15 से 20 प्रतिशत ब्याज हर महीने रिटर्न का झांसा दिया था। लोगों ने इन कम्पनी पर 50 हजार से लेकर लाखों रुपए तक इनवेस्ट किए। लेकिन अब कंपनी ब्याज देना तो दूर मूल धन भी नहीं लौटा रही। ठगी के शिकार लोगों की भीड़ थाने के सामने देर रात तक जुटी रही। फिलहाल, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 63 लाख की ठगी, शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

