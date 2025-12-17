17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG News: व्यापारी की खड़ी कार में आगजनी, युवकों ने वारदात को दिया अंजाम, देखें Video

Korba News: कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्री रोड पर बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब तीन युवकों ने एक खड़ी कार में आग लगा दी।

Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Dec 17, 2025

CG News: कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्री रोड पर बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब तीन युवकों ने एक खड़ी कार में आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर कार मालिक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगजनी का शिकार हुई कार एक व्यापारी की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीन युवक करीब 10 मिनट तक कार के आसपास संदिग्ध रूप से घूमते रहे। इसी दौरान एक युवक ने कार पर पेट्रोल डाल दिया, जबकि दूसरे युवक ने माचिस से आग लगा दी। आग लगते ही तीनों आरोपी वहां से भाग निकले।

कार में आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। कार मालिक भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। घटना के बाद (CG News) क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 12:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Videos / CG News: व्यापारी की खड़ी कार में आगजनी, युवकों ने वारदात को दिया अंजाम, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा

CG News: रेलवे नोटिस से कोरबा में हड़कंप! 250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा, मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन...(photo-patrika)
कोरबा

नगर निगम लगाएगा इलेक्ट्रिक अलाव

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड में राहत! नगर निगम लगाएगा इलेक्ट्रिक अलाव, धुआं और लकड़ी की समस्या हुई खत्म...(photo-patrika)
कोरबा

तांत्रिक विद्या के नाम पर 3 मौतें, पुलिस ने कराया सीन रिक्रिएट

सीन रिक्रिएट से खुलेंगे राज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

स्क्रैप कारोबारी सहित 3 लोगों के शव फार्महाउस में मिले, इलाके में सनसनी

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोरबा

कूप कटिंग का विरोध, ग्रामीणों के उग्र तेवर देख लौटे वन कर्मचारी

कूप कटिंग का जमकर विरोध (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.