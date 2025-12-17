CG News: व्यापारी की खड़ी कार में आगजनी, युवकों ने वारदात को दिया अंजाम, देखें Video

CG News: कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्री रोड पर बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब तीन युवकों ने एक खड़ी कार में आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर कार मालिक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगजनी का शिकार हुई कार एक व्यापारी की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीन युवक करीब 10 मिनट तक कार के आसपास संदिग्ध रूप से घूमते रहे। इसी दौरान एक युवक ने कार पर पेट्रोल डाल दिया, जबकि दूसरे युवक ने माचिस से आग लगा दी। आग लगते ही तीनों आरोपी वहां से भाग निकले।

कार में आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। कार मालिक भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। घटना के बाद (CG News) क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।