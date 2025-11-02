Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

King Cobra: 13 फीट के किंग कोबरा को देख थर्रा उठे लोग, फन फैलाकर सीधे खड़ा हो गया, फिर… देखें Video

King Cobra: कोरबा जिले के पासरखेत गांव में 13 फीट लंबा किंग कोबरा देखा गया। 29 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे इतने बड़े सांप को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई।

Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

King Cobra: कोरबा जिले के पासरखेत गांव में 13 फीट लंबा किंग कोबरा देखा गया। 29 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे इतने बड़े सांप को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई।

दरअसल, शुक्रवार को कोरबा जिले के पासरखेत गांव में ग्रामीणों की नजर खेत के किनारे एक विशालकाय किंग कोबरा पर पड़ी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने इतना विशाल सांप पहले कभी नहीं देखा तो वह इसे देखकर डर गए। विशालकाय किंग कोबरा मिलने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान कोरबा डीएफओ भी पर पहुंचे।

कोरबा डीएफओ प्रेमलता यादव के निर्देश पर स्नेक कैचर जितेंद्र सारथी ने किंग कोबरा का रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान किंग कोबरा ने स्नेक कैचर जितेंद्र सारथी की टीम पर कई बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन किंग कोबरा हर बार नाकाम रहा और काबू में आ गया।

02 Nov 2025 02:00 pm

