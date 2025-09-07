नगर सेना कार्यालय में ड्यूटी के दौरान जवानों की शराबखोरी का वीडियो वायरल, देखें

Viral Video: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां नगर सेना कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर नगर सेना के जवानों को कार्यालय के भीतर बैठकर शराब पीते हुए साफ-साफ देखा जा सकता है। वीडियो में यह भी नजर आता है कि कार्यालय के बाहर नगर सेना/पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और अंदर जाम छलकाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है।
वीडियो सामने आने के बाद से ही जिले में हड़कंप मच गया है और आम जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जवान ही ड्यूटी के दौरान इस तरह (Viral Video) शराबखोरी करेंगे तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।
