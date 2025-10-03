Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अक्षय कुमार ने बताया डरावना सच, बेटी की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा

अभिनेता अक्षय कुमार कहते हैं, "मैं आप सभी को एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर घटी थी।

मुंबई

image

Pankaj Meghwal

Oct 03, 2025

अभिनेता अक्षय कुमार कहते हैं, “मैं आप सभी को एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर घटी थी। मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी, और कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी के साथ खेल सकते हैं। आप किसी अनजान अजनबी के साथ खेल रहे होते हैं। जब आप खेल रहे होते हैं, तो कभी-कभी उधर से एक संदेश आता है… फिर एक संदेश आया, क्या आप पुरुष हैं या महिला? तो उसने जवाब दिया महिला। और फिर उसने एक संदेश भेजा। क्या आप मुझे अपनी नग्न तस्वीरें भेज सकते हैं? यह मेरी बेटी थी। उसने पूरी चीज़ बंद कर दी और उसने जाकर मेरी पत्नी को बताया। इस तरह चीजें शुरू होती हैं। यह भी साइबर अपराध का एक हिस्सा है… मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा में हर हफ्ते साइबर पीरियड नामक एक पीरियड होना चाहिए जहाँ बच्चों को इसके बारे में समझाया जाए

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

#Crime

अक्षय कुमार

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

crime

crime news

crimenews

Published on:

03 Oct 2025 09:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Videos / अक्षय कुमार ने बताया डरावना सच, बेटी की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

Maharashtra

महाराष्ट्र में केमिकल कंपनी में भीषण आग, एक के बाद एक कई धमाके, दहल उठा पूरा इलाका

Solapur Factory Fire
मुंबई

सीरियल चाइल्ड रेपिस्ट सलामत अली गिरफ्तार, दो बच्चियों के रेप और हत्या का है आरोप

Bhiwandi Rape Murde Salamat Ali
क्राइम

डेटिंग डेज से लेकर, चाय बनाने तक, परिणीति चोपड़ा के सवालों ने की राघव चड्ढा की बोलती बंद

Pariniti Chopda Fake Talk Show
बॉलीवुड

त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट

त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट
बॉलीवुड

लाडली बहनों के लिए एक और नियम, हर महीने पैसे पाने के लिए करना होगा ये काम

Maharashtra Ladli Behna Yojana update
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.