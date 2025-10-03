अक्षय कुमार ने बताया डरावना सच, बेटी की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा

अभिनेता अक्षय कुमार कहते हैं, “मैं आप सभी को एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर घटी थी। मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी, और कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी के साथ खेल सकते हैं। आप किसी अनजान अजनबी के साथ खेल रहे होते हैं। जब आप खेल रहे होते हैं, तो कभी-कभी उधर से एक संदेश आता है… फिर एक संदेश आया, क्या आप पुरुष हैं या महिला? तो उसने जवाब दिया महिला। और फिर उसने एक संदेश भेजा। क्या आप मुझे अपनी नग्न तस्वीरें भेज सकते हैं? यह मेरी बेटी थी। उसने पूरी चीज़ बंद कर दी और उसने जाकर मेरी पत्नी को बताया। इस तरह चीजें शुरू होती हैं। यह भी साइबर अपराध का एक हिस्सा है… मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा में हर हफ्ते साइबर पीरियड नामक एक पीरियड होना चाहिए जहाँ बच्चों को इसके बारे में समझाया जाए