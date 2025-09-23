Patrika LogoSwitch to English

नागौर

Nagaur patrika…मजदूरों के लिए करता रहूंगा संघर्ष…VIDEO

नागौर. कृषि उपज मंडी में मजदूर यूनियन का अध्यक्ष भंवरलाल नायक को अपना अध्यक्ष चुना गया। इसके पूर्व मंडी परिसर में सुबह से ही मजदूरों में उत्साह का माहौल देखा गया। नामांकन प्रक्रियाया और चर्चा के बाद अंतत: भंवरलाल नायक के नाम पर सहमति बनी। घोषणा के साथ ही मजदूरों ने तालियों और नारों से [&hellip;]

नागौर

Sharad Shukla

Sep 23, 2025

नागौर. कृषि उपज मंडी में मजदूर यूनियन का अध्यक्ष भंवरलाल नायक को अपना अध्यक्ष चुना गया। इसके पूर्व मंडी परिसर में सुबह से ही मजदूरों में उत्साह का माहौल देखा गया। नामांकन प्रक्रियाया और चर्चा के बाद अंतत: भंवरलाल नायक के नाम पर सहमति बनी। घोषणा के साथ ही मजदूरों ने तालियों और नारों से नए अध्यक्ष का स्वागत किया। चुनाव के बाद भंवरलाल नायक ने कहा यह पद मेरे लिए जिम्मेदारी का प्रतीक है। मंडी के हर मजदूर का हित मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मजदूरी, पानी, छाया और सुरक्षा जैसी मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए मैं प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से लगातार संवाद करूंगा। मजदूरों की आवाज बुलंद करना ही मेरा लक्ष्य रहेगा।

Published on:

23 Sept 2025 10:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…मजदूरों के लिए करता रहूंगा संघर्ष…VIDEO

