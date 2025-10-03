DA में 3% की बढ़ोतरी, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी!

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और(DA Hike) पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी(DR Hike) को मंजूरी दी…दशहरा और दिवाली से ठीक पहले बढ़ा यह डीए केंद्रीय कर्मचारियों(Government Employees) के लिए बोनस की तरह है…इस संशोधन के साथ, महंगाई भत्ता मूल वेतन और पेंशन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है…यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी…कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त सितंबर का एरियर भी(Central Government) मिलेगा…जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा…यानी अक्टूबर(Dearness allowance) महीने की वेतन के साथ आपको पुराने महीनों का एरियर भी मिलेगा…