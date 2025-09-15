Patrika LogoSwitch to English

Delhi BMW Accident: कैसे BMW ने छीनी डिप्टी सेक्रेटरी की जान ? चश्मदीदों ने बताई खौफनाक आँखों देखी !

Delhi BMW Accident: हादसा मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास उस वक्त हुआ जब नवजोत सिंह और उनकी पत्नी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे,इस घटना को लेकर वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो सुन रोंगटे खड़े हो जाएंगे

भारत

Kripa Shankar Sharma

Sep 15, 2025

Delhi BMW Accident Live Update: देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में शनिवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Delhi BMW Crash Kills Finance Deputy Secretary) में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह (Deputy Secretary Navjot Singh Accident) की मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल ( Delhi BMW Accident ) हैं. यह हादसा मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास उस वक्त हुआ जब नवजोत सिंह और उनकी पत्नी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे,इस घटना को लेकर वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बीएमडब्ल्यू कार एक महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी मौजूद था, देखिए चश्मदीदों ने बताई खौफनाक आँखों देखी ! पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

Published on:

15 Sept 2025 04:55 pm

Delhi BMW Accident: कैसे BMW ने छीनी डिप्टी सेक्रेटरी की जान ? चश्मदीदों ने बताई खौफनाक आँखों देखी !

