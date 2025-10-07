Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Mystery Facts: रात में नागिन बन जाती है मेरी पत्नी ! बचा लो DM साहब..! देखें यूपी का खौफनाक मामला

Wife Turns Nagin in Night: मेराज ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी रातों को "नागिन" बनकर फुफकारती और उसे डराती रहती है, युवक को डर है कि कहीं उसकी पत्नी से उसे रात में डस न ले... देखें क्या है पूरा मामला

सीतापुर

image

Kripa Shankar Sharma

Oct 07, 2025

Mystery Facts LIVE: डरा सहमा सा व्यक्ति ना रात में सो पाता ना दिन में जी पाता, हर रात जाग कर निकालने को मजबूर हुए इस आदमी की परेशानी सुन हर कोई हैरान रह गया, किसी के रोंगटे खड़े हो गए, तो कोई घबरा गया, दरअसल उत्तर प्रदेश (UP News) के सीतापुर ( Wife Becomes Nagin in Sitapur ) के ज़िला मजिस्ट्रेट के पास एक अजीबोगरीब शिकायत लेकर एक व्यक्ति पहुंचा. उसका दावा है कि उसकी पत्नी “नागिन” ( Wife Turns Nagin in Night ) बन गई है, जिससे वह डर के मारे रातों को सो नहीं पाता. साथ ही युवक को डर है कि कहीं उसकी पत्नी से उसे रात में डंस न ले. दरअसल महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के शिकायतकर्ता मेराज ने ‘समाधान दिवस’ में ज़िला मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद के सामने अपनी “व्यथा” सुनाई, देखें यूपी के खौफनाक मामले का पूरा सच, देखें पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 10:58 pm

Hindi News / National News / Videos / Mystery Facts: रात में नागिन बन जाती है मेरी पत्नी ! बचा लो DM साहब..! देखें यूपी का खौफनाक मामला

बड़ी खबरें

View All

‘फुटपाथ, हेलमेट, वाहनों की हेडलाइट्स’: सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

Supreme Court
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट की घटना पर सियासी उबाल, CJI पर जूता फेंकने वाले वकील के घर AAP की चढ़ाई

Supreme Court CJI case in Delhi
राष्ट्रीय

हिमाचल में बस की छत पर गिरा भूस्खलन का मलबा, 18 लोगों की मौत, PM ने 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने पार्टी में किए बड़े बदलाव, जीजा अरुण भारती को दी ये जिम्मेदारी

राष्ट्रीय

‘तेजस्वी RJD का CM चेहरा होंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक का…’: बिहार के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस नेता का जवाब

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.