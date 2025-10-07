Mystery Facts: रात में नागिन बन जाती है मेरी पत्नी ! बचा लो DM साहब..! देखें यूपी का खौफनाक मामला

Mystery Facts LIVE: डरा सहमा सा व्यक्ति ना रात में सो पाता ना दिन में जी पाता, हर रात जाग कर निकालने को मजबूर हुए इस आदमी की परेशानी सुन हर कोई हैरान रह गया, किसी के रोंगटे खड़े हो गए, तो कोई घबरा गया, दरअसल उत्तर प्रदेश (UP News) के सीतापुर ( Wife Becomes Nagin in Sitapur ) के ज़िला मजिस्ट्रेट के पास एक अजीबोगरीब शिकायत लेकर एक व्यक्ति पहुंचा. उसका दावा है कि उसकी पत्नी “नागिन” ( Wife Turns Nagin in Night ) बन गई है, जिससे वह डर के मारे रातों को सो नहीं पाता. साथ ही युवक को डर है कि कहीं उसकी पत्नी से उसे रात में डंस न ले. दरअसल महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के शिकायतकर्ता मेराज ने ‘समाधान दिवस’ में ज़िला मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद के सामने अपनी “व्यथा” सुनाई, देखें यूपी के खौफनाक मामले का पूरा सच, देखें पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट